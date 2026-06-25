Second Screen: Warum du immer mit Smartphone vor dem Fernseher hängst

Der Second Screen, also ein zweiter gleichzeitig genutzter Bildschirm, ist für viele Menschen Routine geworden. Aber warum ist das eigentlich so und was kann das für Folgen haben?

Einen Film bei Netflix, Disney+ und Co. streamen UND dabei auf dem Smartphone die Meldungen des Tages checken? Das ist heutzutage absolut keine Seltenheit mehr, sondern sogar ein recht gängiges Mediennutzungsverhalten bei vielen Menschen. Das sogenannte Second Screening begann etwa seit 2010 stark anzuwachsen und ist mittlerweile ein kalkulierter Bestandteil in Programmplanung und Marketing von TV-Sendern und Streaming-Anbietern.

Die Ursachen für diese Art des Multi-Screenings können vielfältig sein – ebenso aber auch die Auswirkungen.

Darum ist der Second Screen längst Alltag geworden

Die Deutsche Glasfaser Holding hat sich auf ihrem internen Blog intensiv mit dem Thema Second Screen auseinandergesetzt und darin erklärt, dass es unterschiedliche Gründe für den parallelen Medienkonsum geben kann. Dass viele Menschen ihr Smartphone oder Tablet in die Hand nehmen, während der Fernseher läuft, könnte demnach folgende Ursachen haben:

Sie suchen weiterführende Informationen zum laufenden Film bzw. zur Serie

zum laufenden Film bzw. zur Serie Sie tauschen sich mit anderen Zuschauer:innen in Foren und sozialen Medien über das Gesehene aus

über das Gesehene aus Sie nutzen interaktive Apps , die bewusst als begleitendes Angebot zum TV-Programm fungieren (z. B. bei Quizshows)

, die bewusst als begleitendes Angebot zum TV-Programm fungieren (z. B. bei Quizshows) Sie konsumieren vom Film oder der Serie unabhängige Dienste als Ablenkung oder zur Überbrückung von Langeweile

Letzterer Punkt dürfte wohl der häufigste Grund für das Second Screening sein und zugleich die größte Besorgnis hervorrufen. Hier macht sich nämlich der "Fear of Missing Out"-Effekt (FOMO) bemerkbar, also die permanente Angst, etwas Wichtiges zu verpassen. Diese führt dazu, auch während des Filme- oder Serienschauens immer wieder das Smartphone zücken zu müssen, um Newsfeeds oder Social-Media-Posts zu checken.

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Second Screening als Teufelskreis: Es gibt nicht nur gesundheitliche Folgen

Diese Form des Konsums bleibt natürlich nicht ohne Folgen für die psychische Verfassung der Nutzer:innen. So kann regelmäßiges Second Screening unter anderem direkte Auswirkungen auf die Konzentrationsfähigkeit, Auffassungsgabe und Medienkompetenz haben und letztendlich zu Stress und mentaler Erschöpfung führen.

Darüber hinaus hat sich der häufige Gebrauch des zweiten Bildschirms gewissermaßen als kultureller Teufelskreis herausgestellt. So sind bestimmte Streaming-Inhalte mittlerweile ganz bewusst so konzipiert, dass auch das durch den Second Screen abgelenkte Publikum der Handlung folgen kann. Das berüchtigste Beispiel dafür ist wohl Netflix, deren Produktionen die geringe Aufmerksamkeitsspanne ihrer Abonnent:innen einberechnen, worunter zwangsläufig die Qualität des jeweiligen Drehbuchs leiden muss.

Anfang des Jahres beschwerte sich bereits Hollywood-Star Matt Damon über diesen traurigen Netflix-Trend, von dem auch sein Crime-Thriller The Rip betroffen war. Für diesen gab es laut des Schauspielers die Anweisung seitens des Streamers, in den Dialogen die Handlung häufiger zu wiederholen, da Second Screen-Nutzer:innen sowieso nebenbei am Handy kleben würden.

Ähnliches ließ sich beispielsweise schon bei der Komödie Irish Wish mit Lindsay Lohan oder der finalen Staffel von Stranger Things beobachten. Das ist ohne Frage eine bedenkliche Entwicklung, bei der letztendlich Quantität vor Qualität gestellt wird. Kaum vorstellbar, dass dies wirklich jemand befürworten würde.

Die Nutzung des Second Screens sollte daher am besten bewusster vonstattengehen und öfters kritisch hinterfragt werden.