"Sehe nicht so viel Sinn": Landwirtin Insa wird bei Bauer sucht Frau zum dritten Mal abserviert – das ist der Grund für den Abbruch

Bei Bauer sucht Frau geht es um die Suche nach der großen Liebe. Leider gibt es Inka Bauses Kuppelshow nicht für alle ein Happy End: Landwirtin Insa muss ihren dritten Korb verkraften und steht am Ende alleine da.

Pferdehofbetreiberin Insa hat sich bei Bauer sucht Frau beworben, um ihren ganz persönlichen Cowboy zu finden, der mit ihr den Alltag auf ihrem Pferdehof bestreitet. Doch leider meint es das Glück von Anfang an nicht gut mit der 29-jährigen Single-Dame: Denn nachdem sie bereits beim Scheunenfest eine herbe Doppel-Niederlage einstecken musste, folgt in der aktuellen Folge direkt das nächste Unglück. Warum Insa nun endgültig allein dasteht, könnt ihr hier nachlesen.

Zwischen Insa und Christoph herrscht Eiszeit: So wenig Stimmung gab es Bauer sucht Frau selten

Pferdewirtin Insa sucht nach der großen Liebe, doch bisher läuft es alles andere als rund. Schon beim Scheunenfest kam es zum unangenehmen Fremdscham-Moment, als sie ihren Bewerbern freudig mitteilte, dass beide gleichzeitig auf ihrem Hof willkommen sind – nur um dann nacheinander von beiden Kandidaten abserviert zu werden.

Einer der beiden Bewerber war Christoph, der Insa deshalb einen Korb gegeben hatte, weil er die Hofwoche nicht gemeinsam mit einem anderen Mann verbringen wollte. Als sein Konkurrent jedoch freiwillig abgesprungen war, ließ er sich von Insa erweichen, doch noch mit ihr auf den Hof zu fahren. Dies stellte sich jedoch als herber Fehler heraus, denn zwischen Christoph und Insa stimmt die Chemie einfach überhaupt nicht.

Bei der gemeinsamen Hofarbeit, die normalerweise der perfekte Moment für prickelnde Flirtversuche ist, kommt einfach keinerlei Romantik auf. Christoph spricht deshalb offen aus, woran es seiner Meinung nach scheitert: "So unterschiedlich wie wir beide bei der Arbeit sind, so unterschiedlich sind wir auch im Leben." Deshalb kommt es, wie es kommen muss: Christoph bittet Insa zum klärenden Gespräch und lässt seinem Frust freien Lauf:

Ich hätte mir von deiner Seite aus mehr Interesse für mein Leben gewünscht. Und wenn da nicht ein einziger Funken ist, sehe ich nicht so viel Sinn hier in der ganzen Geschichte! Ich werde den Hof verlassen.

Insa zeigt Verständnis, aber hätte sich gewünscht, dass Christoph es noch länger mit ihr versucht hätte. Während für sie das Liebes-Experiment vorbei ist, können die anderen Landwirte noch auf große Gefühle hoffen.

