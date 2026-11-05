"Sehr dunkel und schmerzhaft": Tokio Hotel-Stars zeigen in neuer Serie bisher unveröffentlichte Aufnahmen aus 25 Jahren Bandgeschichte

Vor über 20 Jahren stürmte Tokio Hotel zum ersten Mal die Charts. Jetzt soll eine brandneue Serie die steinigen Anfänge von Bill Kaulitz und Co. beleuchten.

Sie kamen aus der ostdeutschen Provinz und mauserten sich zu Weltstars: Tokio Hotel hat in den 2000ern eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte hingelegt. Jetzt kommen die vier Bandmitglieder Bill, Tom, Georg und Gustav für eine mehrteilige Serie zusammen, um so intim wie nie aus dem Nähkästchen zu plaudern.

"Sehr dunkel und schmerzhaft": Tokio Hotel-Stars blicken in neuer Serie auf schwierige Zeiten zurück

Beim Netflix-Hit Kaulitz & Kaulitz beweisen die Tokio Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz seit drei Staffeln, dass sie kein Problem damit haben, intime Momente vor der Kamera zu zeigen. In einer neuen Serie namens Tokio Hotel – Gegen alle Regeln soll nun die gesamte Band zu Wort kommen, um gemeinsam auf mehr als zwei Jahrzehnte Geschichte zurückzublicken.

Das sagen die Bandmitglieder zur Serie: "Noch nie haben wir die Türen so weit geöffnet, in die Vergangenheit geschaut, und auch die sehr dunklen und schmerzhaften Momente unserer Karriere geteilt." Laut ZDF dürfen wir uns auf drei Folgen freuen, in denen Fans "Archivmaterial und Geschichten" bestaunen können, die "noch nie jemand gesehen oder gehört hat."

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"Nicht nur die lustigen Jungs": Tokio Hotel möchte ernst genommen werden

Bill Kaulitz verrät, dass sich die Band schon früh mit der Kamera begleiten ließ, allerdings hätten Fans diese Aufnahmen bisher nie gesehen. Im Gegensatz zu Kaulitz & Kaulitz soll es in der ZDF-Produktion deshalb primär um die Vergangenheit gehen: "In der Doku gucken wir auf die dunklen Seiten und blicken auch mal auf die schwierigen Momente der Bandgeschichte zurück." Da die vier nach eigener Aussage nicht gerade nostalgisch veranlagt seien, sei dies etwas ganz Besonderes.

Die Bandmitglieder sind sogar extra in die ostdeutsche Provinz gereist, um an die Entstehungsorte ihrer Erfolgsgeschichte zurückzukehren. Dies sei nicht immer einfach gewesen, schließlich habe Bill als Jugendlicher dort heftige Anfeindungen erlebt. Sein Bruder Tom hofft darauf, dass Deutschland durch die Aufnahmen erfährt, dass sie nicht nur "die lustigen Jungs" aus dem Fernsehen seien, sondern dass hinter all dem Glamour eine tiefe Liebe zur Musik steckt. Bill sieht das ähnlich: "Ich finde ganz schön, dass vielleicht auch mal rüberkommt, wie ernst wir diese Band genommen haben, seitdem wir ganz klein sind".

Tokio Hotel – Gegen alle Regeln kann ab dem 19. November 2026 im ZDF Streamingportal angeschaut werden; außerdem laufen die Folgen am selben Tag ab 20:15 Uhr bei zdf neo.

