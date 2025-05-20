Sein Auftritt in The Rookie ist extrem beliebt, aber kaum jemand weiß, dass er der Sohn des Serienschöpfers ist

The Rookie hat sich mit dieser ganz bestimmten Szene in Staffel 5 einen doppelten Scherz erlaubt: Der Sohn des Schöpfers ist hier mit an Bord. Hättet ihr ihn erkannt?

Wenn ihr noch auf der Suche nach einem richtig fiesen Ohrwurm seid, haben wir hier genau das Richtige für euch. In der vielleicht witzigsten Szene der gesamten The Rookie-Serie ist eine Garagenband zu sehen und ihr Song zu hören. Beim Sänger handelt es sich um den Sohn des Serienschöpfers Alexi Hawley.

Habt ihr's gewusst? Der Daddy Cop-Sänger ist der Sohn des The Rookie-Schöpfers

In der 13. Folge der 5. Staffel genehmigt sich die Serie einen äußerst ungewöhnlichen Einstieg. In diesem amüsanten Cold Opening kontrolliert Nathan Fillion als John Nolan einen Autofahrer und wird dabei von einer Band im Hintergrund aus einer Garage heraus besungen.

Das Beste daran ist natürlich nicht nur die perfekt genervte Art Nathan Fillions, darauf zu reagieren, als attraktiver Daddy Cop besungen zu werden, sondern der Song selbst. Inhaltlich dreht sich hier alles um attraktive Gesetzeshüter:innen, die einen doch bitte festnehmen sollen – aber in sexy.

Der Song war so ein durchschlagender Erfolg, dass es dazu mittlerweile sogar ein ausgewachsenes Musikvideo gibt. Darin bekommen wir es sozusagen mit dem Extended Cut des Lieds zu tun, der länger geht und auch den Chor mit einbezieht, der eigentlich erst in der später ausgestrahlten The Hammer-Episode zu sehen war, als die Body Cams ausgewertet werden. Fans liebten seinen Auftritt und wollten mehr.

Mehr zur Serie:

Seht das komplette Musikvideo zu Daddy Cop:

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Die Person, die hier so hingebungsvoll schmachtend den Daddy Cop besingt, ist aber nicht einfach irgendein dahergelaufener Sänger, wie er beispielsweise für Game of Thrones von der Straße aufgelesen wurde, nein: Es handelt sich dabei um Zander Hawley, der wiederum der Sohn des The Rookie-Serienschöpfers Alexi Hawley ist. Das hat PopCultureReferences bereits 2023 berichtet.

Die 5. Staffel gibt es mittlerweile bei Netflix, aber erst seit Kurzem. Zander Hawley hatte in Staffel 6 einen weiteren Kurzauftritt und in Staffel 7 bekam er tatsächlich eine größere Rolle als Celinas Freund Rodge. Natürlich darf er auch hier John Nolan mit unsensiblen Liedern nerven und Ohrwürmer fabrizieren.

Alexi Hawley hat sich mit The Rookie gewissermaßen selbst ein Denkmal gesetzt. Hier passt die Bezeichnung Serienschöpfer wie die Faust aufs Auge: Er konzipierte die Serie, verkaufte sie erfolgreich und schrieb für über 20 Episoden das Drehbuch. Sein Regie-Debüt gab er dann mit dem 4. Staffelfinale.



The Rookie Staffel 7 streamt bei Disney+ und Sky/WOW und die 8.Staffel von The Rookie streamt derzeit bei Sky/WOW.



Dieser Artikel wurde erstmals im Mai 2025 bei Moviepilot veröffentlicht. Wir haben ihn für euch aktualisiert.