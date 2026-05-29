"Sein bester Film seit 20 Jahren": Erste Reaktionen feiern Steven Spielbergs neuen Sci-Fi-Blockbuster, der bald startet

In weniger als zwei Wochen startet Steven Spielbergs neuer Sci-Fi-Blockbuster Disclosure Day im Kino. Jetzt gibt es erste begeisterte Social-Media-Reaktionen, von denen wir einige gesammelt haben.

Blockbuster-Fans haben sich den Juni sicherlich schon im Kalender markiert, denn dann kehrt Regielegende Steven Spielberg (Jäger des verlorenen Schatzes) endlich mit einem neuen großen Science-Fiction-Film ins Kino zurück. Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit kommt trotz mehrerer Trailer noch immer extrem rätselhaft daher und verspricht ein UFO-Geheimnis, das erst im finalen Film aufgelöst wird.

Vor dem Kinostart und längeren Kritiken durften jetzt schon mal knappe Social-Media-Reaktionen von Menschen veröffentlicht werden, die Spielbergs neuen Blockbuster bereits sehen konnten. Wir haben euch aus einem Hollywood Reporter -Sammelartikel einige vielversprechende Stimmen zusammengestellt.

Erste Reaktionen auf neuen Steven Spielberg-Blockbuster klingen positiv bis komplett begeistert

In Disclosure Day spielt Josh O'Connor (La Chimera) den Cyber-Security-Experten Dr. Daniel Keller, der streng behütete Geheimnisse seines Arbeitgebers Noah Scanlon (Colin Firth) stiehlt. Dahinter verbirgt sich eine der größten Enthüllungen der Menschheitsgeschichte, in die auch die Meteorologin und Journalistin Margaret Fairchild (Emily Blunt) involviert wird. Es geht um nichts weniger als die Frage, ob es da draußen wirklich außerirdisches Leben gibt und wie dieses aussieht.

Schaut hier noch einen deutschen Disclosure Day-Trailer:

Disclosure Day - Trailer 2 (Deutsch) HD

Collider-Autor Steven Weintraub schreibt auf X zum neuen Spielberg-Blockbuster euphorisch:

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Für absolut niemanden überraschend hat Steven Spielberg mit #DisclosureDay erneut einen grandiosen Volltreffer gelandet. Ich könnte noch ewig darüber schwärmen, was mir alles gefallen hat, doch ich hatte das Glück, den Film zu sehen, ohne fast irgendetwas darüber zu wissen – und ich lege euch wärmstens ans Herz, es mir gleichzutun.

Hört auf, euch die Trailer anzusehen. Eines jedoch muss ich einfach sagen: Emily Blunt ist unglaublich. Mir ist bewusst, dass große Sommer-Blockbuster üblicherweise nicht gerade jene Art von Filmen sind, die in der Awards-Saison für Aufsehen sorgen – doch sobald die Leute erst einmal gesehen haben, was sie in diesem Film leistet …

Ähnlich begeistert und voller Lob für Emily Blunt klingt auch die erste Meinung von Gizmodo-Autor Germain Lussier:

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Ich habe #DisclosureDay geliebt. Eine dichte Achterbahnfahrt – eine Mischung aus Verfolgungsjagd, Liebesgeschichte und Mystery, verpackt in den Zauber der Science-Fiction. Es ist Spielbergs bester Film seit 20 Jahren, erfüllt von all der Magie, die seine Filme so besonders macht – ergänzt durch eine absolut unvergessliche Charakterdarstellung von Emily Blunt.

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Disclosure Day ist ABSOLUT PHÄNOMENAL! Wahrlich etwas ganz Besonderes. Ich hing an jedem einzelnen Wort, völlig gefesselt von der Geschichte, während sie sich vor meinen Augen entfaltete. Die Filmmusik hebt jede einzelne Szene auf perfekte Weise hervor. Teils Mystery, teils Twilight Zone – und doch etwas völlig Neues. Am Ende habe ich eine Träne vergossen. WOW.

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#DisclosureDay ist tiefgründig und zutiefst menschlich – untermalt von einer grandiosen Filmmusik von Williams. Emotional und intelligent, ist er die perfekte Ergänzung zu E.T. und Unheimliche Begegnung der dritten Art. Die schauspielerischen Leistungen sind durchweg hervorragend, doch Emily Blunt ist schlichtweg wunderbar. @disclosureday ist wahrhaft seelenbereicherndes Spielberg-Kino.

Die Freelancerin Tessa Smith betont außerdem den emotionalen Wert des neuen Spielberg-Blockbusters:Filmkritiker Simon Thompson zieht unterdessen Vergleiche zu vergangenen Sci-Fi-Klassikern des Regisseurs:

Zurückgenommener und doch positiv klingt dagegen noch das Urteil von Polygon-Autor Jacob Kleinman:

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Ich muss euch leider mitteilen, dass Disclosure Day nicht der beste Spielberg-Film seit 20 Jahren ist – oder was auch immer die Leute sonst so behauptet haben. Aber er ist durchaus gut. Unter einem Wirrwarr aus halbgaren Ideen und Handlungssträngen ist das Gerüst klassischer Spielberg-Science-Fiction immer noch stark genug, um für ein vergnügliches Filmerlebnis zu sorgen.

Auch interessant: Steven Spielberg will im Namen der Menschheit mit Aliens kommunizieren



Wann startet Discosure Day genau im Kino?

Ab dem 10. Juni könnt ihr euch endlich selbst ein Bild von Spielbergs neuem Sci-Fi-Blockbuster machen. Dann startet Disclosure Day in den deutschen Kinos.