Seit 12 Jahren begeistert sie bei Bares für Rares: Heide Rezepa-Zabel hat ein Hobby, das viele komplett überraschen wird

Heide Rezepa-Zabel ist ein echtes Urgestein bei Bares für Rares. In der ZDF-Trödelshow glänzt die Schmuckexpertin mit ihrer ruhigen Art und ihrem unglaublichen Wissensschatz. Was viele Fans nicht wissen: Privat tickt sie ganz anders.

Elegant, hochintelligent und stets wortgewandt: So kennen wir Dr. Heide Rezepa-Zabel seit mehr als 12 Jahren beim ZDF-Dauerbrenner Bares für Rares. Die Schmuckexpertin mit der Vorliebe für antike Kostbarkeiten scheint einfach alles zu wissen – wenn sie genau hinschaut, bleibt kein Detail vor ihr verborgen. Obwohl der sympathische TV-Star seit mehr als einem Jahrzehnt beinahe täglich über unsere Bildschirme flimmert, ist nur wenig über sie bekannt. Wir stellen euch Heide Rezepa-Zabel genauer vor.

Ihr Wissen scheint unendlich: So kam Heide Rezepa-Zabel zu Bares für Rares

Mit ihrem Expertenwissen stellt Heide Rezepa-Zabel wirklich alle in den Schatten – vor allem, wenn es um antiken Schmuck und Edelsteine geht. Allerdings flog ihr dieses Wissen nicht einfach zu: Nach dem Abitur studierte sie Kunstgeschichte, danach machte sie am Berliner Institut für Kunst- und Bildgeschichte ihren Doktortitel. Mit dieser Ausbildung im Petto ging sie nach London, um sich im Londoner Luxus-Auktionshaus Christie's weitere Zusatzqualifikationen zu erwerben. Zurück in Deutschland, arbeitete sie als selbstständige Schmuck-Gutachterin und Edelstein-Expertin. Kein Wunder, dass das ZDF dann auf sie aufmerksam wurde.

Familienmensch durch und durch: Heide Rezepa Zabel bezeichnet ihre Liebsten als "Juwelen"

In der Show überzeugt Rezepa-Zabel meist durch ihr Expertenwissen und hält sich als Person bewusst im Hintergrund. Die einzige Ausnahme: Wenn es ein Schmuckstück ihr so richtig angetan hat, dann sprudelt sie wie ein Wasserfall. In der Show gibt die Schmuckexpertin nichts über ihr Privatleben preis, doch online gewährt sie ihren Fans auch mal private Schnappschüsse aus ihrem Alltag.

Hier zeigt die stolze Löwenmama ihre Familie: Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Steuerberater Ralf Zabel, und ihren drei Töchtern strahlt sie überglücklich in die Kamera. Untertitelt ist das Bild mit "Juwelen 💎💎💎💎💎", was darauf anspielt, dass ihre Familie ihr größter Schatz ist.

Dieses Hobby hätte wirklich keiner erwartet: Heide Rezepa-Zabel liebt das Abenteuer

Bei so viel Expertenwissen könnte man meinen, dass Heide Rezepa-Zabel ihre gesamte Freizeit in staubigen Archiven verbringt. Doch das könnte kaum ferner von der Realität sein. Denn wie die 60-Jährige auf Instagram stolz präsentiert, steckt in ihr eine waschechte Abenteuerin. Hier zeigt sich Rezepa-Zabel auf einem schwindelerregend hohen Berggipfel, den die Allrounderin mal eben so lächelnd erklommen hat. Wow, diese sportliche Leistung hätten ihr viele Fans bestimmt nicht zugetraut.

Wann läuft Bares für Rares im TV?

Die Trödelshow ist ein echter Dauerbrenner im TV. Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr. Die Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.