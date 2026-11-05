Seit 2 Wochen bei Amazon Prime auf Platz 1: Reacher-Ersatz bleibt unbesiegbar

An der Spitze der Serien-Charts bei Amazon Prime Video hat sich seit knapp zwei Wochen ein Thriller-Spektakel festgesetzt. Weder Reacher noch das Spin-off Neagley haben eine Chance.

Manchmal lohnt es, sich rar zu machen. Etwa im Falle von The Terminal List - Die Abschussliste: Vier Jahren warteten Fans auf Staffel 2 des Reacher-Ersatzes. Dann kehrte die Thrillerserie schließlich zu Amazon Prime Video zurück – und ist nun nicht mehr von der Chartsspitze wegzukriegen. Reicht es für Staffel 3?

Wie sieht es mit Staffel 3 des Reacher-Ersatzes The Terminal List aus?

In Terminal List Staffel 2 hat Ex-Elitesoldat James Reece (Chris Pratt) seinen Rachefeldzug aus Staffel 1 beendet. Geplagt von einem Hirntumor und Halluzinationen scheint er sich mit dem Tod abgefunden zu haben. Doch dann kommt die CIA um die Ecke – und bietet ihm einen Deal an: Er soll eine neue Al-Qaida-Zelle und den abtrünnigen Elitesoldaten Mo Farooq (Dar Salim) finden. Doch die wahre Bedrohung kommt aus einer ganz anderen Richtung.

Schaut hier den Trailer zu Terminal List Staffel 2:

The Terminal List - S02 Trailer (Deutsch) HD

Staffel 1 von The Terminal List erschien bereits 2022. Zunächst schien es so, als hätte die lange Wartezeit das Interesse an der Serie verpuffen lassen: Erst nach einigen Tagen landeten die neuen Folgen auf der Pole Position bei Amazon – von der sie seither aber auch nicht vertrieben werden können. Laut Flixpatrol befindet sich die Serie noch immer in 16 Ländern auf Platz 1.

So sehen die aktuellen Seriencharts auf Amazon Prime Video aus (Stand 5. November):

Ob dieser Erfolg eine 3. Staffel ermöglicht, ist noch nicht bestätigt. Für Amazon Prime Video zählen in erster Linie die Zahlen der ersten Wochen für eine Verlängerung. Sollte eine weitere Staffel kommen, werden Fans es vermutlich ab Ende 2026 erfahren. In die Zukunft des Franchise hat der Streamer mit dem Spin-off The Terminal List: Dark Wolf, das gerade ebenfalls in den Charts steht, bereits investiert.

Wie TV Insider schreibt, wünschen Showrunner David DiGilio und Star Chris Pratt Staffel 3 geradezu herbei. Jack Carrs Roman Savage Son (dt. Blutiges Land) steht schon als Vorlage fest.

Wann kommt The Terminal List Staffel 3 zu Amazon Prime Video?

Ein Starttermin für The Terminal List Staffel 3 kann nur gemutmaßt werden. Chris Pratt ist schwer beschäftigt, daher scheint schneller Nachschub unwahrscheinlich. Wir gehen nicht vor Ende 2028 von einer Veröffentlichung aus.