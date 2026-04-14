Seit 20 Jahren versuchen ein Star Wars-Urgestein, der Conjuring-Schöpfer und der ES-Regisseur, diesen Sci-Fi-Klassiker zu verfilmen und alle scheitern

Das Projekt ist zum Dauerbrenner der Produktionshölle geworden. Immer wieder wurden neue Regisseure und Autoren angeheuert, doch der geplante Film kommt einfach nicht zustande.

Es ist fast, als würde ein Fluch drauf liegen. Zumindest könnte man das glauben, wenn man liest, wie schwierig es ist, diese 80er-Jahre-Anime-Serie umzusetzen. Die Rede ist von Robotech. 1985 flimmerte der amerikanisch adaptierte Anime erstmals über die US-Bildschirme und wurde zum großen Erfolg. Seit 2007 ist bekannt, dass ein Realfilm zu dem Stoff produziert werden soll – und seitdem warten wir.

Der Sci-Fi-Klassiker Robotech war mehr als nur eine Serie

Die Mecha-Serie Robotech wurde aus drei verschiedenen Anime-Serien zusammengeschnitten, die bis auf die Produktionsfirma Tatsunoko nichts miteinander zu tun hatten. Durch den Zusammenschnitt von Super Dimension Fortres Macross, Super Dimension Cavalry Southern Cross und Genesis Climber Mospeada wurde dann der Sci-Fi-Klassiker Robotech für den westlichen Markt, der auf ein jüngeres Publikum abzielte.

Mithilfe der Technologie eines abgestürzten Alien-Raumschiffs sind die Menschen aus Robotech der Lage, riesige Kampfroboter und transformierbare Kampfflugzeuge zu erschaffen. Mit diesen Maschinen können sie sich gegen außerirdische Invasoren wehren. Diese greifen die Erde in drei aufeinanderfolgenden Wellen an.

Nach dem Erfolg von Transformers ergab es Sinn, den Kult-Anime ebenfalls zu adaptieren. Und auch der 2013 erschienene Hollywood-Blockbuster Pacific Rim zeigte, dass ein Actionfilm mit riesigen Mecha-Kampfrobotern durchaus für ein großes Publikum funktionieren kann. Vielleicht ist das einer der Gründe, weshalb so lange an dem Robotech-Projekt festgehalten wurde.

Aufgrund des fehlenden Drehbuchs und mehrfachem Regiewechsel kommt Robotech nicht voran

Es hatten sich schon große Namen für den Robotech-Film angekündigt. So wurde bereits 2008 Lawrence Kasdan (Das Imperium schlägt zurück) dafür engagiert, ein Drehbuch für die Live-Action-Adaption zu liefern. Als Produzenten waren unter anderem Tobey Maguire und Drew Crevello am Start (via AWN ).

Als erster Robotech-Regisseur wurde Nic Mathieu verpflichtet, der damals noch ein absoluter Newcomer war. Später sollte laut Forbes sogar der Conjuring-Schöpfer James Wan auf dem Regiestuhl sitzen und wurde 2017 von Andy Muschietti (ES) abgelöst.

Seit 2017 gab es keine nennenswerten Neuigkeiten zu dem Projekt. In den letzten Jahren wurden allerdings auch einige Anime-Adaptionen veröffentlicht, die es nicht nur bei Fans der Vorlagen schwierig hatten. Unter anderem die Live-Action-Version von Ghost in the Shell aus eben jener Zeit. Das könnte dazu geführt haben, dass das Interesse an einem Robotech-Film gesunken ist.

Zuletzt konnten jedoch einige Live-Action-Adaptionen auf Netflix zeigen, dass Animes mit Stars aus Fleisch und Blut durchaus funktionieren können. Während Avatar: Der Herr der Elemente wohlwollend aufgenommen wurde, war es vor allem die One Piece-Serie, die durch die Decke gegangen ist.

Mehr Anime-Adaptionen:

An sich würde nichts dagegen sprechen, dass Robotech ein erfolgreicher Film werden könnte. Allerdings müsste sich dazu endlich etwas bewegen. Und da es mittlerweile so lange her ist, dass sich irgendwas getan hat, wirkt das Projekt doch sehr eingestaubt. Wir sollten vorerst also nicht damit rechnen, alsbald einen Robotech-Film zu bekommen.