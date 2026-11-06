Seit 21 Jahren ist Inka Bause bei Bauer sucht Frau: Jetzt enthüllt sie das wahre Erfolgsgeheimnis der RTL-Show

Inka Bause steht seit 21 Jahren für Bauer sucht Frau vor der Kamera. Jetzt berührt sie mit emotionalen Worten zur RTL-Kuppeshow.

Inka Bause ist eine echte Ikone. Nachdem sie als DDR-Popstar Musikgeschichte geschrieben hat, sollte ihr größter Erfolg ausgerechnet abseits des Tonstudios auf sie warten: 2005 heuerte Bause als Moderatorin von Bauer sucht Frau an. Die Kuppelshow wurde zum absoluten Phänomen und läuft seit unglaublichen 22 Staffeln bei RTL! Jetzt spricht die Fernsehikone überraschend offen über die Zukunft der Show und wird dabei ganz schön emotional.

"Fast jeder Bauer sagt das": Inka Bause verrät, warum Bauer sucht Frau immer noch funktioniert

Inka Bause hat RTL zum Start der 22. Staffel ein Interview gegeben, in dem sie herrlich offen über sich und ihre Show spricht. Besonders stolz sei sie darauf, dass das Kuppelformat den Großteil der Kandidaten über positive Mundpropaganda casten würde: "Das ist jetzt so, dass mittlerweile fast jeder Bauer sagt, dass er sich nur beworben hat, weil er einen anderen Bauern kennt, der mitgemacht hat und der so toll davon berichtet hat."

Laut Bause wäre die Show übrigens schon längst abgesetzt worden, wenn RTL die Teilnehmenden schlecht behandelt hätte: "Wenn wir unseren Job nicht gut machen würden, wenn wir nicht nett wären zu den Bauern und Bäuerinnen, [...] würde es diese Sendung schon seit 10 Jahren nicht mehr geben."

Das müsst ihr gesehen haben: Die kuriosten Fakten über Bauer sucht Frau

"Bauer sucht Frau ist mein Leben": Inka Bause will die RTL-Show nicht aufgeben

Inka Bause gerät regelrecht ins Schwärmen und betont, wie "unfassbar glücklich" sie es mache, jeden Tag beruflich "mit dem Suchen und Finden der Liebe" zu tun haben. Früher soll sie manchmal "salopp" darüber gesprochen haben, wie es nach dem Ende der Show für sie weitergehe, doch mittlerweile liebt sie die Kuppelshow so sehr, dass sie den Gedanken an ein Aus beiseite schiebt: "Ich muss ehrlich sagen: Ich will gar nicht mit der Sendung aufhören, weil dann fehlt mir ganz viel in meinem Leben." Die Sendung würde sie sogar mehr als eine Partnerschaft vermissen, so Bause.

Die TV-Moderatorin wünscht sich, dass Bauer sucht Frau noch lange bestehen bleibt. Ums Geld oder Berühmtheit gehe es ihr schon lange nicht mehr: "Für mich ist Bauer sucht Frau keine Arbeit mehr, sondern wirklich mein Leben." Ob das RTL-Format weiterhin erfolgreich bleibt, wird sich in der 22. Staffel zeigen.