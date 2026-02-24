Seit 42 Jahren schafft er Meisterwerke, jetzt ist er zurück: Sein neuer Film mit Adam Driver & Cate Blanchett wird schon gefeiert

Er gehört zu den größten Indie-Regisseuren der Filmgeschichte und ist nach sechs Jahren zurück: Jim Jarmuschs Father Mother Sister Brother mit Adam Driver und Cate Blanchett läuft jetzt im Kino.

Jim Jarmusch hat ein Meisterwerk nach dem anderen geschaffen und ist trotzdem noch viel zu unbekannt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich der Regisseur von Stranger Than Paradise, Night on Earth, Ghost Dog und Only Lovers Left Alive seit jeher dem Indie-Filmemachen verschrieben hat.

Stars und Kritiker lieben ihn dafür: Sein neuer Film Father Mother Sister Brother mit Adam Driver, Cate Blanchett und Vicky Krieps wird seit seiner Premiere bei den Filmfestspielen von Venedig gefeiert. Und läuft ab sofort im Kino.

Adam Driver und Cate Blanchett ringen in Jim Jarmuschs neuem Film mit ihren Familien

Father Mother Sister Brother ist in drei Episoden unterteilt. Jede einzelne dreht sich um das Thema Familie:

Im ersten Teil besuchen Jeff (Driver) und Emily (Mayim Bialik) ihren alten Vater (Tom Waits), der sich von Jeff zuletzt eine größere Menge Geld geborgt hat. Wie sich herausstellt, hat er es gut investiert.

Im zweiten Teil besuchen die Schwestern Lilith (Krieps) und Timothea (Blanchett) ihre Mutter (Charlotte Rampling) zu ihrem jährlichen Teetreffen. Die starken Unterschiede zwischen beiden verdeutlichen sich im Gespräch schnell.

Im dritten Teil fahren die Geschwister Skye (Indya Moore) und Billy (Luka Sabbat) zum letzten Mal zur Wohnung ihrer kürzlich verstorbenen Eltern. Sie lassen ihre Kindheit Revue passieren und sinnieren über die Persönlichkeiten ihrer Eltern.

Schaut hier den Trailer zu Father Mother Sister Brother:

Father, Mother, Sister, Brother - Trailer (Deutsch) HD

Wie viele seiner Filme lebt Father Mother Sister Brother von Jim Jarmuschs Beobachtungsgabe für Menschen, von seinem subtilen Witz und dem Vorzug von Stimmung über Story. Jede Episode verströmt eine Liebe zum Dasein. Der Film ist eine Erfahrung, die man gemacht haben muss – so sah es wohl auch die Jury der Filmfestspiele von Venedig, wo der Film den Goldenen Löwen gewann.

Jim Jarmusch hatte seinen Durchbruch vor 42 Jahren mit Stranger Than Paradise. Seitdem gilt er als einer der größten amerikanischen Regisseure des Indie-Kinos.

Father Mother Sister Brother läuft seit dem 26. Februar 2026 in den deutschen Kinos.