Seit 56 Jahren sehen wir sie in jeder Tatort-Folge: Hinter den berühmtesten Augen Deutschlands steckt eine traurige Geschichte

Jeden Sonntag versammelt sich Deutschland vor dem Fernseher, um den Tatort im Ersten zu schauen. Besonders das Intro mit den eisblauen Augen ist legendär. Aber wusstet ihr, dass sich dahinter eine aufregende Geschichte verbirgt?

Unglaubliche 56 Jahre sind vergangen, seit der allererste Tatort-Film Taxi nach Leipzig über unsere Bildschirme flimmerte. Und eine Sache hat sich seit 1970 nicht verändert: Jede Folge startet mit dem unverwechselbaren Vorspann, in dem uns eisblaue Augen tief in die Seele blicken. Aber hättet ihr überhaupt gewusst, wem das wohl berühmteste Augenpaar Deutschlands gehörte? Wir verraten euch die spannende, und teils traurige Geschichte hinter dem Tatort-Intro.

Er ist der Mann hinter den berühmten Tatort-Augen

Am 29. November 1970 lief die erste Tatort-Folge im Fernsehen und mit ihr wurde auch eines der ikonischsten TV-Intros aller Zeiten ins Leben gerufen. In dem Vorspann bekommen wir stechend blaue Augen zu sehen, die ominös umherblicken, während die kultige Musik für Krimifeeling sorgt. Besonders die Einstellung, in der das Fadenkreuz über dem rechten Auge erscheint, gilt für viele als DAS Erkennungszeichen des Tatort.

Obwohl Millionen Zuschauer:innen Woche für Woche die berühmten Augen im TV sehen, dürften nur die wenigsten wissen, wem sie überhaupt gehörten. Tatsächlich steckte hinter der Aufnahme der Jungschauspieler Horst Lettenmayer (†2024), der beim Dreh gerade einmal 29 Jahre alt war. Das Intro wurde 1970 auf dem ehemaligen Flughafen München-Riem gedreht. Besonders spannend: Nicht nur die Augen im Intro gehörten zu Lettenmayer, auch die rennenden Beine sind seine.

Er bekam nur 400 DM: Der Mann hinter den Tatort-Augen fühlte sich wohl hintergangen

Wie der NDR berichtet, bekam Lettenmayer für den Dreh einmalig 400 DM bezahlt – läppisch wenig, wenn man bedenkt, dass seine Augen 56 Jahre später immer noch über unsere Bildschirme flimmern. Es habe nicht einmal einen Vertrag gegeben, da wohl niemand geahnt hätte, dass die Krimi-Reihe zum Kult-Hit mutieren würde.

Der ehemalige Schauspieler soll enttäuscht darüber gewesen sein, dass ihm trotz des anhaltenden Erfolgs der Reihe keine Beteiligung zugesichert worden sei. Gegenüber BILD verriet er 2020: "Die ARD verhält sich bis heute schäbig. Das Gericht wollte mir kein Geld zubilligen, weil das Tausende andere auch auf den Plan gerufen hätte. Die wollten kein Präzedenzurteil."

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Allerdings soll der Mann mit den eisblauen Augen seinen Ärger wohl doch noch überwunden haben, wie seine Tochter nach dem Tod ihres Vaters dem NDR verriet. Er sei recht jung als Lampenunternehmer erfolgreich geworden, weswegen seine wenig erfolgreiche Schauspielkarriere ohnehin längst in den Hintergrund gerückt war. Außerdem durfte er als Entschädigung 1989 im Schimanski-Streifen Tatort: Der Pott einen Gewerkschafter spielen, der ermordet in einer Bergbau-Lore aufgefunden wird.