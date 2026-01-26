Seit 6 Jahren wird von diesem Star Wars-Projekt gesprochen und jetzt gibt es neue Hoffnung: Fans der Original-Trilogie können sich freuen

Aktuell befinden sich mehrere Star Wars-Projekte in der Pipeline. Auch der seit Jahren von Taika Waititi angedachte Film ist noch nicht vom Tisch.

Tausendsassa Taika Waititi (Thor 3, Jojo Rabbit) ließ sich jüngst beim Sundance Film Festival blicken und wurde bei der Gelegenheit zu seinem langerwarteten Star Wars-Projekt befragt, von dem schon seit 2020 die Rede ist. Wie beim Abgang von Produzentin Kathleen Kennedy herauskam, ist der Film immer noch auf dem To-Do-Stapel von Disney.

Taika Waititi will mit dem Star Wars-Film sein eigenes Ding drehen

Wie Variety aus dem neuseeländischen Filmemacher herausbekam, wolle er sich bei seinem Star Wars-Projekt wieder etwas mehr zur humorlastigen Leichtfüßigkeit der Originaltrilogie, bestehend aus Krieg der Sterne, Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter, zurückbewegen:

Ich versuche einfach, wieder etwas von dem Spaß der Originalfilme einzufangen, so wie ich sie in Erinnerung habe. Es steht viel auf dem Spiel und es geht um ernste Dinge, aber diese Filme bieten auch jede Menge Spaß. Genau das wollte ich wiederbeleben.

Weiter meinte Waititi, der schon das MCU mit seinen Thor-Filmen bespaßte und aktuell am dystopischen Sci-Fi-Thriller Klara und die Sonne arbeitet:

Ich wollte in einer Welt arbeiten, die sich etwas abgrenzt, weil in dieser Welt schon so viel los ist. Um dort etwas zu machen, musste es etwas anders und sein eigenes Ding sein.

Vor dem Star Wars-Projekt von Taika Waititi sind aber zwei andere Filme aus einer weit, weit entfernten Galaxie dran.

Diese beiden Star Wars-Filme sind schon fest eingeplant

In der Post-Produktion befinden sich derzeit bereits zwei konkrete Star Wars-Filme, mit denen in diesem und im nächsten Jahr fest gerechnet werden kann. Dabei handelt es sich um The Mandalorian and Grogu von Jon Favreau, den Film zur Serie The Mandalorian (Filmstart: 20. Mai 2026), und Shawn Levys Star Wars: Starfighter mit Blade Runner-Star Ryan Gosling in der Hauptrolle (Filmstart: 26. Mai 2027).

Als letzte Amtshandlung vor ihrem Abtritt brachte Star Wars-Produzentin Kathleen Kennedy auch noch eine brandneue Sternenkrieg-Trilogie auf den Weg. Sie soll von X-Men-Regisseur Simon Kingberg in Angriff genommen werden und wird uns erst in einer weiter entfernten Zukunft erreichen.