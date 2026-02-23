Seit sieben Tagen auf Platz 1 bei Netflix: An diesem Thriller-Hit gibt es gerade kein Vorbeikommen

Bei Netflix hat sich mal wieder ein Thriller in den Streaming-Charts festgebissen. Seit einer Woche thront der nervenaufreibende wie ungewöhnliche Serienkiller-Film auf Platz 1.

Eigentlich wollte er nur seine Tochter zu einem Konzert begleiten. Doch dann überrascht ihn das FBI. Diese Prämisse zieht aktuell bei Netflix in den Bann. In dem Thriller Trap: No Way Out lernen wir einen Serienkiller kennen, der zwischen seiner mörderischen Leidenschaft und der Verantwortung als Familienvater schwankt.

Letzte Woche nahm Netflix den spannungsgeladenen sowie wendungsreichen Film von Regisseur M. Night Shyamalan (Signs, The Sixth Sense) ins Programm, wo er sofort an die Spitze der Streaming-Charts im Filmbereich kletterte. Sieben Tage später verweilt er dort immer noch und kann sich sogar gegen namhafte Konkurrenz behaupten.

Trap seit einer Woche auf Platz 1 bei Netflix: Serienkiller-Thriller mit Josh Hartnett in der Hauptrolle

Bei der Geschichte ist der Erfolg kein Wunder. Wenn ihr glaubt, ihr habt schon jegliche Variation von Serienkiller-Film gesehen, dann macht euch auf eine explosive Mischung gefasst. Denn Trap: No Way Out verwandelt den Killer in einen überforderten Vater, der plötzlich selbst um sein Leben rennen muss – und das in einem Stadion.

Hier ist Cooper Adams (Josh Hartnett) mit seiner Tochter Riley (Ariel Donoghue), die es gar nicht glauben kann, endlich in Gegenwart ihres größten Idols zu sein: Lady Raven (Saleka Shyamalan) performt auf der Bühne im Scheinwerferlicht. Doch Moment, was war das? Hat Cooper etwa gerade eine FBI-Uniform in der Menge erkannt?

Wie sich herausstellt, wurde das Konzert als Falle konzipiert, um Cooper hinter Gittern zu bringen. Unter dem Namen The Butcher taucht er regelmäßig in den Schlagzeilen auf und bereitet den Behörden Kopfschmerzen. Dem soll nun ein Ende gesetzt werden. Cooper denkt allerdings nicht daran, sich den Einsatzkräften zu stellen.

Was folgt, ist ein nervenaufreibendes wie unterhaltsames Versteckspiel, das uns durch alle Winkel des Stadions führt und sich dabei vor Meisterwerken wie Das Schweigen der Lämmer und Psycho verbeugt. Kein Wunder, dass der Film bei Netflix in den Bann zieht, wo Serienkiller-Geschichten regelmäßig in den Charts landen.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand: 23. Februar 2026)

Keine Konkurrenz für Trap: Selbst die neuen Horrorfilme bei Netflix müssen sich geschlagen geben

Besonders bemerkenswert ist, dass keiner der anderen neuen Filme bei Netflix Trap: No Way Out das Wasser reichen kann. Weder das Horror-Comeback Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast noch der Horror-Hype Bring Her Back haben es seit ihrer Aufnahme bei dem Streamer auf Platz 1 geschafft. Der gehört ganz Josh Hartnett.

Hartnett erlebt dieser Tage eine kleine Renaissance. Nachdem er in den 2010er Jahren einen Schritt zurückgetreten ist vom Hollywood-Geschäft, tauchte er zuletzt in mehreren großen Produktionen auf, etwa Christopher Nolans Oppenheimer sowie Cash Truck von Guy Ritchie, der ebenfalls für Hochspannung sorgt.