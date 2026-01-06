Seit Tagen Platz 1 bei Netflix: "Ein verängstigter Junge klingelt bei einem Nachbarn und bittet darum, die Polizei zu rufen"

Auf Platz 1 der Netflix-Charts thront seit mehreren Tagen die True Crime-Doku über einen unglaublichen wahren Fall, der sich Anfang der 2020er in den USA abspielte.

Auf Netflix regiert das Verbrechen. Das zeigt sich jedenfalls mit Blick auf die Film-Charts des Streamingdienstes, in denen seit Beginn des Jahres die True Crime-Doku Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story auf Platz 1 steht. Die Geschichte dreht sich um die verhängnisvolle Dynamik zwischen zwei Frauen, denen das Wohl mehrerer Kinder zum Opfer fällt.

Darum geht's in der True Crime-Doku Evil Influencer auf Netflix

Wie der Name bereits andeutet, dreht sich die Geschichte der Doku um Jodi Hildebrandt: eine Therapeutin, die über die Mormonengemeinde ihrer Stadt im US-Bundesstaat Utah Ruby Franke kennenlernt. Franke ist die Mutter vierer Kinder, für deren Erziehung sie sich gern von der charmanten Hildebrandt beraten lässt – doch für ihre Kinder beginnt ein Alptraum.

Die offizielle Synopse auf Netflix liest sich folgendermaßen:

Ein verängstigter Junge klingelt bei seinen Nachbarn und bittet darum, die Polizei zu rufen. Seine Flucht aus dem Haus einer Therapeutin in Utah deckt ein Netz aus Missbrauch auf.

Schaut hier den englischen Trailer zu Evil Influencer:

Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story - Trailer (English) HD

Am 30. August 2023 werden Hildebrandt und Franke verhaftet und wegen Missbrauchs angeklagt. Laut Netflix wollte die Therapeutin Frankes Kinder "in Ordnung" bringen und habe dazu große Brutalität angewandt. Beide Frauen verbüßen seit Februar 2024 eine Haftstrafe zwischen vier und 30 Jahren Gefängnis.

So sehen aktuell die Netflix-Charts der Filme aus (Stand: 6. Januar):

