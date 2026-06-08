Seit The Witcher hört ihr kaum etwas von Henry Cavill, aber keine Sorge: Er hat bereits 11 Projekte (!) gedreht oder in der Pipeline

Seine Zeit als The Witcher ist vorbei, der neue James Bond wird er auch nicht werden – doch Sorgen um Henry Cavill müsst ihr euch nicht machen: Der Brite ist weiterhin ein vielbeschäftigter Mann und es wartet einiges auf Fans.

Wohl nicht wenige The Witcher-Fans weinen immer noch Ex-Hauptdarsteller Henry Cavill nach, seit dieser der Netflix-Serie aufgrund kreativer Differenzen mit der Macher:innen den Rücken kehrte. Dass der Brite aber nie wieder als Hexer Geralt von Riva zu sehen sein wird, ist natürlich nicht gleichbedeutend mit dem Verschwinden Cavills von der Bildfläche.

Ganz im Gegenteil: Auch nach seinem Witcher-Aus im Jahr 2023 blieb der Schauspieler seinem Arbeitsethos treu und stand weiterhin fleißig vor der Kamera. Ein Blick auf seine zukünftigen Projekte zeigt außerdem, dass uns Cavill in nächster Zeit noch häufiger auf Leinwand und Bildschirm begegnen wird.

Im Kino und Stream: Henry Cavill bleibt mit aktuellen Filmen präsent

Allein 2024 war Cavill schon in drei neuen Filmen zu bewundern, die allerdings nicht so große Wellen schlugen: Während er in den Actionkomödien Argylle und The Ministry of Ungentlemanly Warfare einmal mehr als charismatischer Mann fürs Grobe agieren durfte, überraschte er in Deadpool & Wolverine mit einem in Fankreisen gefeierten Mini-Cameo als alternative Version des Klingen-Mutanten, dem "Cavillrine".

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Wusstet ihr, dass Henry Cavill sogar aktuell im Kino zu sehen ist? Im endlos unterhaltsamen Actioner In the Grey, seiner dritten Zusammenarbeit mit Regisseur Guy Ritchie (Codename U.N.C.L.E.), spielt er den Spezialagenten Sid, der eine Milliarde US-Dollar von einem Verbrecherboss zurückerobern soll.

Als wäre das nicht schon genug, gibt sich der ehemalige Man of Steel in Kürze erneut in einem Netflix-Film die Ehre, wenn er ab dem 1. Juli 2026 in der Krimi-Fortsetzung Enola Holmes 3 als legendärer Detektiv Sherlock Holmes der Titelheldin unter die Arme greift.

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Fleißbiene Henry Cavill: Diese Projekte stehen als Nächstes auf seiner Agenda

Die Gefahr des Cavill-Entzugs besteht auch in Zukunft nicht, hat der muskulöse Mime doch so einige spannende Projekte in der Pipeline, über die er teilweise sogar selbst seine große Fangemeinde auf dem Laufenden hält. Vor allem zu dem derzeit in den Dreharbeiten steckenden Highlander-Reboot gibt Cavill regelmäßig Status-Updates und versteht es somit perfekt, die Vorfreude auf die Fantasy-Neuauflage anzuheizen.

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Wer auf Cavills IMDb -Seite blickt, stellt aber fest, dass noch viele weitere Filme mit dem Nerd-König Hollywoods in Planung sind. Und zwar folgende:

Die Fantasy-Action Voltron von Rawson Marshall Thurber (Red Notice) befindet sich bereits in der Postproduktion , hat aber noch keinen Kinostart

, hat aber noch keinen Kinostart Das Videospiel Squadron 42 , für dessen Figur Ryan Enright Cavill Pate stand, soll noch dieses Jahr erscheinen

, für dessen Figur Ryan Enright Cavill Pate stand, soll noch dieses Jahr erscheinen Noch im frühen Entwicklungsstadium befinden sich die Bestseller-Verfilmung The Rosie Project und eine noch unbetitelte Spionagekomödie mit Kevin Hart (Jumanji: Willkommen im Dschungel)

mit Kevin Hart (Jumanji: Willkommen im Dschungel) Der Produktionsstatus von Christopher McQuarries Kriegsthriller Broadsword mit Cavill und Tom Cruise ist hingegen unbekannt

Das bevorstehende Cavill-Programm macht deutlich, dass sich der Star von seinem für mehrere Seiten frustrierenden The Witcher-Abgang nicht unterkriegen ließ und sich stattdessen voll und ganz in die Arbeit stürzt.