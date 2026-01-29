Seit über 2 Monaten dominiert diese Sci-Fi-Serie schon die Amazon-Charts

Woran erkennt man einen Streaming-Überflieger? Ganz einfach: Daran, dass er seit über zwei Monaten auf den vorderen Plätzen in den Amazon-Charts vertreten ist. Das schaffen nur wenige Serien.

Im Streaming-Zeitalter erleben wir es oft, dass Filme und Serien in sehr kurzer Zeit sehr erfolgreich werden – und dann komplett verschwinden. Wenige Wochen nach ihrem Start sind sie wieder vergessen. Die Kunst ist es also, eine Geschichte zu schaffen, die sich dem Publikum ins Gedächtnis brennt. Amazon Prime ist das gelungen.

Mit Fallout landete der Streaming-Dienst einen seiner größten Hits. Das untermauert auch die 2. Staffel, die letztes Jahr im Dezember gestartet ist und sich nun schon seit über zwei Monaten in der Top 10 der beliebtesten Serien halten kann. Erst diese Woche war sie wieder auf Platz 1 vertreten, wie die FlixPatrol -Zahlen zeigen.

Sci-Fi-Überflieger bei Amazon Prime: Fallout entführt in eine postapokalyptische Welt

Die Fallout-Serie basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe von Bethesda und feierte vor zwei Jahren ihre Premiere. Die Geschichte ist in einer postapokalyptischen Welt angesiedelt, in der verschiedene Figuren durch das atomar verseuchte Ödland irren, angefangen bei der Vault-Bewohnerin Lucy (Ella Purnell).

Lange Zeit kannte Lucy nur die vier Wände des Bunkers, in dem sie aufgewachsen ist. Kaum wagt sie einen Schritt an die Erdoberfläche, offenbart sich ihr eine neue Welt – mit jeder Menge zwielichtiger Zeitgenossen. Kann Lucy dem Ghoul (Walton Goggins) vertrauen? Und wie sieht es mit dem Kämpfer Maximus (Aaron Moten) aus?

Fallout nimmt uns mit auf eine Reise durch zerstörte Landstriche und legt an vielen sonderbaren Orten eine Zwischenstation ein. Früher oder später wird Lucy auch von ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt, denn die Vault-Heimat ist alles andere als ein Paradies. Hinter den dicken Wänden ist eine große Verschwörung im Gange.

Die Serien-Top-10 bei Amazon Prime (Stand: 27. Februar 2026)

Die Fallout-Zukunft bei Amazon Prime ist gesichert: Neben Staffel 3 kommt eine Reality-Show

Ausschlaggebend für den langfristigen Erfolg dürfte die wöchentliche Veröffentlichung der Episoden sein. Das Besondere ist jedoch: Als die 2. Staffel zu Ende war, ist Fallout nicht einfach aus der Top 10 verschwunden. Über drei Wochen nach dem Finale konkurriert die Serie immer noch mit den gefragtesten Titeln des Streamers.

Kein Wunder, dass Amazon Prime fleißig in die Zukunft des Franchise investiert: Die 3. Staffel von Fallout wurde längst bestellt. Darüber hinaus befindet sich eine Reality-Show in Planung, die in einer der unterirdischen Bunkeranlagen angesiedelt ist.

