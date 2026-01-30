Seit Wochen in den Netflix-Charts: Kultserie mit 6 Staffeln und 138 Folgen dominiert

Seit einigen Wochen hat Netflix eine der beliebtesten Sitcoms mit allen sechs Staffeln ins eigene Programm genommen. Seitdem ist die Serie aus den Charts nicht mehr wegzudenken.

Auch wenn Sitcoms heutzutage bedeutend weniger produziert werden, als es noch vor 10 oder mehr Jahren der Fall war, erfreuen sich die etablierten Serien nach wie vor einer enormen Beliebtheit. Netflix hat nun mit 2 Broke Girls eines der absoluten Sitcom-Schwergewichte der 2010er Jahre für die eigene Plattform sichern können. Dort dominiert die Serie jetzt bereits seit Wochen die Charts.

2 Broke Girls feiert auf Netflix einen erneuten Hype

In 2 Broke Girls wird die Geschichte der beiden Frauen Max Black (Kat Dennings) und Caroline Channing (Beth Behrs) erzählt. Während Max aus eher ärmeren Verhältnissen stammt, ist Caroline eine ehemalige Milliardärin, die durch ihren Vater alles verloren hat. Beide arbeiten zusammen als Kellnerinnen in einem Diner und starten dort ein Cupcake-Unternehmen, welches ihnen noch eine Menge finanzielle Probleme bereiten wird.

Seit Anfang Januar können alle sechs Staffeln der Sitcom bei Netflix gestreamt werden und bereits seit über 3 Wochen tritt die Serie konstant in den Charts bei Netflix auf. Derzeit befindet sie sich auf Platz 7 der Charts, während sich Bridgerton mit dem Start der vierten Staffel direkt den ersten Platz sichern konnte.

Die Serien-Top-10 bei Netflix (Stand: 30. Januar 2026):

Was startet als Nächstes bei Netflix?

Da 2 Broke Girls seit nahezu 10 Jahren abgesetzt ist, sollten Fans an dieser Stelle auf keine neuen Folgen mehr hoffen. Anders ist es für das Publikum von Bridgerton, das nach dem Start der ersten Hälfte der vierten Staffel Bridgerton noch bis zum 26. Februar auf die zweite Hälfte der Staffel warten muss.

