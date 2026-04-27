Selbst Christopher Nolan hat bei diesem Sci-Fi-Meisterwerk abgeschrieben – es kann derzeit gestreamt werden

Derzeit kann einer der Science-Fiction-Klassiker der 90er Jahre bei mehreren Anbietern gestreamt werden. Selbst Christopher Nolan hat von diesem Film abgeschrieben.

Die Filmografie von Paul W.S. Anderson kann man als durchwachsen beschreiben. Seine Resident Evil-Verfilmungen mit Milla Jovovich bauten mit jedem weiteren Teil bei den Fans ab und sein letzter Film In the Lost Lands war nicht nur eine verpasste Chance, sondern auch ein katastrophaler Flop an den Kinokassen. Dabei hat er mit Event Horizon - Am Rande des Universums nicht nur einen der besten Sci-Fi-Filme der 90er Jahre, sondern zugleich noch ein richtiges Horror-Brett abgeliefert. Der Film streamt aktuell bei mehreren Anbietern.

Der Science-Fiction-Film entwickelt sich zu einem Höllentrip

In Event Horizon wird die Geschichte einer Rettungsmission im Weltall erzählt. Die Besatzung des Raumschiffs Lewis & Clark wird im Jahre 2047 an den Rande unseres Sonnensystems geschickt, um sich auf die Suche nach dem verschollenen Raumschiff Event Horizon zu machen. Als sie dieses in der Nähe des Neptuns finden, müssen sie feststellen, dass die gesamte Besatzung des Schiffes verstorben ist. Die Rettungsmission verwandelt sich fortan in einen absoluten Höllentrip.

Nach Mortal Kombat war Event Horizon im Jahre 1997 Andersons dritter Spielfilm. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Philip Eisner. Mit Jurassic Park-Star Sam Neill in der Hauptrolle und Laurence Fishburne, Jason Isaacs und Joely Richardson in den Nebenrollen war der Film zudem fantastisch besetzt.

Warum ihr Event Horizon eine Chance geben solltet

Die große Stärke von Event Horizon ist ganz klar die gelungene Verschmelzung vom Horror mit aufwendiger Science-Fiction. Weltraumfilme sind in ihrer Produktion oftmals teurer und größer als die üblichen Horrorstreifen, und umso erfrischender ist es, dass bei Event Horizon keinerlei Kompromisse gemacht wurden. In seinen besten Momenten erinnert der Film somit an Ridley Scotts Meisterwerk Alien, wo das Weltraumabenteuer ebenfalls in einen absoluten Albtraum abdriftet.

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Der Film lässt sich klar in zwei Hälften einteilen, wobei natürlich vorwiegend das vom Horror geprägte Finale aufgrund seiner drastischen Eskalationsstufe und der ikonischen Performance von Sam Neill in Erinnerung bleiben wird. Doch gerade die erste, eher Science-Fiction-lastige Hälfte sollte keinesfalls unterschätzt werden. Der Film ist für seine Zeit hervorragend ausgestattet und bietet bereits am Anfang eine ikonische Sequenz, welche Christopher Nolan in Interstellar exakt kopiert hat.

In der Szene wird mithilfe eines Blattes Papiers und eines Stifts die Reise durch ein Wurmloch erklärt. Anhand des Papiers lässt sich die Faltung des Weltraums visualisieren. Wenn man nun einen Stift durch das gefaltete Papier bohrt, stellt das daraus entstehende Loch ein schwarzes Loch dar, durch das man schnell von einem Punkt des Alls zu einem anderen geraten kann.

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Allein für solche Momente ist Event Horizon nicht nur für Fans des Horrorgenres, sondern auch für Sci-Fi-Liebhaber ein absolutes Muss. Der Film kann derzeit bei Sky/WOW und Paramount+ gestreamt werden.