Selbst der Moderator ist überrascht: Dieses Detail über Gefragt - Gejagt wusste nicht mal Alexander Bommes

In den 80er-Jahren schrieb eine Arztserie Geschichte, die zufälligerweise eine Gemeinsamkeit mit dem Quotenhit Gefragt - Gejagt hat.

Gefragt - Gejagt läuft jetzt seit 14 Jahren im deutschen Fernsehen und hat viele einzigartige Momente hervorgebracht. Doch hättet ihr gewusst, dass in dem gleichen Studio, in dem die beliebte Quizshow gedreht wird, auch die Dreharbeiten einer der ikonischsten deutschen Serien stattfanden?



Jacoby überrascht Bommes mit interessanten Fakt über Gefragt - Gejagt

Am 16. Juli kam es zu einer regulären Ausgabe von Gefragt - Gejagt, in der Sebastian Jacoby einen interessanten Fakt über die Show erzählte. Während der Folge und darüber hinaus wurde immer wieder die berühmte Schwarzwaldklinik zum Thema.



Als der dritte Kandidat an der Reihe war, leitete Quizgott Jacoby seine Erklärung ein: "Weil Sie die ganze Zeit bei der Schwarzwaldklinik und dem Glottertal sind." Er verriet, dass die Innenaufnahmen der ikonischen Serie im selben Studio gedreht wurden wie Gefragt - Gejagt. Alexander Bommes staunte: "Das wusste ich nicht."



Die Schwarzwaldklinik war in Wirklichkeit ein echtes Sanatorium

Jacoby hat recht: Im Studio Hamburg wird derzeit nicht nur Gefragt – Gejagt aufgezeichnet, sondern es entstanden dort auch die Innenaufnahmen der Schwarzwaldklinik. Dabei ist jedoch nur die Location gemeint – Gefragt - Gejagt und die Schwarzwaldklinik wurden in unterschiedlichen Gebäuden gedreht.

Doch Fans der Krankenhausserie kennen vor allem die Bilder aus dem Glottertal, die in dem ausufernden Intro gezeigt werden. Die Außenaufnahmen der Schwarzwaldklinik sind jedoch von dem Sanatorium vor Ort entliehen, das in den 80er-Jahren unfreiwillig zum beliebten Tourismusort wurde. Die Fans waren damals sichtlich irritiert, als sie vor Ort keine Schauspieler:innen vom Cast antrafen.

