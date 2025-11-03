Selbst Fans waren überrascht: Netflix veröffentlicht Film zu seiner größten Fantasy-Serie

Netflix hat Fantasy-Fans letzte Woche eine große Überraschung beschert und einen Film veröffentlicht, der auf keiner einzigen Release-Liste stand. Er gehört zum The Witcher-Universum.

Seit letzter Woche streamt die 4. Staffel von The Witcher bei Netflix. Die Fortsetzung der Fantasy-Serie sorgt vor allem mit der Neubesetzung ihrer Titelfigur für Aufsehen. Nachdem Henry Cavill in den ersten drei Staffeln als Geralt von Riva zu sehen war, übernimmt fortan Liam Hemsworth den Part des stoischen Hexers.

Acht neue Folgen hat Netflix veröffentlicht, die uns tiefer in die Geschichte des Kontinents führen und mit spannenden Abenteuern aufwarten. Doch das war noch nicht alles. Für Fans der Fantasy-Saga hat Netflix eine besondere Überraschung am Start: Zusätzlich zur 4. Staffel von The Witcher wurde ein Bonusfilm veröffentlicht.

Nachschub für Fantasy-Fans bei Netflix: Das hat es mit The Rats: A Witcher's Tale auf sich

Bei The Rats: A Witcher's Tale handelt es sich sowohl um ein Sequel als auch um ein Prequel. Genau genommen setzt die Geschichte direkt nach dem Ende der 4. Staffel ein und verrät, wie es für Ciri (Freya Allan) weitergeht. Allzu viele Details werden der 5. Staffel allerdings nicht vorweggenommen. Denn es folgt ein großer Flashback.

Dieser Flashback rollt die Geschichte der einzelnen Mitglieder der Rattenbande auf, die sich bei einem Raubüberfall gehörig verhoben hat. Nicht nur bekommen wir es in diesem Zuge mit dem Kopfgeldjäger Leo Bonhart (Sharlto Copley) zu tun. Auch der dem Alkohol verfallene Hexer Brehen (Dolph Lundgren) taucht in dem Ableger auf.

Die Rattenbande wird gespielt von:

Während The Rats: A Witcher's Tale einige Lücken füllt, die für ein besseres Verständnis der Figuren in der 4. Staffel sorgen, erweist sich vor allem die Entstehungsgeschichte des Films als Faszinosum. Denn ursprünglich wurde das Projekt als eigene Spin-off-Serie geplant, die auf halbem Weg von Netflix wieder eingestampft wurde.

Damit das gedrehte Material nicht verloren geht, hat der Streamer die Geschichte der Rattenbande nun als begleitenden Bonusfilm veröffentlicht, der mit einer Laufzeit von schlanken 82 Minuten aufwartet und unter der Regie von Mairzee Almas entstanden ist, die zuvor bei den Netflix-Serien Shadow and Bone und Sandman beteiligt war.

Mehr zu The Witcher:

Wann startet The Witcher Staffel 5 bei Netflix?

Gute Nachrichten: Die Dreharbeiten zur 5. Staffel von The Witcher wurden längst abgeschlossen. Wir müssen uns dieses Mal also nicht auf weitere zwei Jahre Wartezeit einstellen. Es ist davon auszugehen, dass die verbleibenden acht Folgen von The Witcher Ende 2026 bei Netflix aufschlagen und die Fantasy-Serie beenden.