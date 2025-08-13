Ihr könnt selbst ins Sommerhaus der Stars ziehen – so viel kostet eine Nacht

Im Sommerhaus der Stars werden Promis Jahr für Jahr an den Rand des Wahnsinns getrieben. Wer gerne Katastrophentourismus betreibt, hat jetzt die Chance, vorbeizuschauen: Fans können selbst ins Sommerhaus ziehen.

Wenn sich skandalöse Promipaare bei Das Sommerhaus der Stars auf engstem Raum an die Gurgel gehen, dann schauen Reality-Fans ganz genau hin. Ein Grund, warum die TV-Stars oft schon nach kurzer Zeit ausflippen: Das Sommerhaus bietet viel zu wenig Platz, wirkt dreckig und heruntergekommen. Wohlfühlen scheint hier absolut unmöglich. Kurios: Wer selbst diese Erfahrung erleben will, hat die Chance dazu. So kannst du ins Sommerhaus ziehen.

Das Sommerhaus der Stars ist ... eigentlich nur ein Ferienhaus?

Im TV kommt das Sommerhaus gar nicht gut weg. Das Bauernhaus wird in der Show als Ort des Schreckens präsentiert. Bei der Ankunft im Haus beschweren sich die Stars meist über Gestank und Schmutz; die Einrichtung wirkt bedrückend und in die Jahre gekommen. Besonders die viel zu kleinen Schlafzimmer mit unbequemen Betten und das heruntergekommene Bad sorgen für lange Gesichter.

Was viele nicht ahnen: Der Bauernhof ist kein TV-Set, sondern ein idyllisches Ferienhaus, mitten in der Natur. Der Hof in Bocholt-Barlo kann auf verschiedenen Ferien-Portalen gebucht werden und wirkt in den Anzeigen deutlich freundlicher als in der Show. Die Einrichtung ist zwar rustikal – aber bei Weitem nicht so drückend wie im TV. Außerdem befinden sich deutlich weniger Betten in den Zimmern. Wer hier bucht, muss also nicht mit Fremden in einem Raum schlafen. Das Bad sieht allerdings genauso aus wie in der Show – hier dürfen Gäste keinerlei Komfort erwarten.

So viel musst du für eine Übernachtung im Sommerhaus der Stars blechen

Wer selbst einmal nach Bocholt-Barlo (an der niederländischen Grenze) für die ganz eigene Sommerhaus-Erfahrung reisen möchte, kann online die Unterkunft buchen. Der alte Bauernhof ist allerdings bei Fans extrem beliebt – schon jetzt sind viele Wochenenden fürs nächste Jahr komplett ausgebucht.

Wer vorhat, im Sommerhaus der Stars zu übernachten, sollte genug Budget mitbringen. Eine Nacht kostet aktuell ca. 645 € – für diesen Preis können aber 10 Gäste im Haus schlafen. Als Gruppe wird die rustikale Erfahrung somit fast zum Schnäppchen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im August 2025 bei Moviepilot veröffentlicht.