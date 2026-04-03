Selena Gomez kehrt zu der Fantasy-Serie zurück, die sie vor 19 Jahren berühmt gemacht hat – sie führt sogar Regie

Fast zwei Dekaden ist es her, dass Selena Gomez ihren großen Durchbruch im Disney Channel hatte. Jetzt kehrt sie zu der Serie zurück, mit der alles angefangen hat.

Disney-Nostalgie wird dieser Tage sehr groß geschrieben. Erst kürzlich holte Miley Cyrus die Perücke von Hannah Montana aus dem Schrank und schwelgte zum 20-jährigen Jubiläum in Erinnerungen. Jetzt kehrt auch Selena Gomez zu ihren Disney-Wurzeln zurück und taucht ein letztes Mal in das Wavery Place-Universum sein.

Von 2007 bis 2012 war Gomez in der Serie Die Zauberer vom Waverly Place im Disney Channel zu sehen. Erschienen sind vier Staffeln mit insgesamt 110 Episoden. Zwölf Jahre später brachte Disney+ die Fortsetzung Die neuen Zauberer vom Waverly Place an den Start – und in dieser taucht jetzt auch Gomez wieder auf.

Die neuen Zauberer vom Waverly Place endet mit Staffel 3 und der Rückkehr von Selena Gomez

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wurde Die neuen Zauberer vom Waverly Place um eine 3. Staffel verlängert. Diese markiert gleichzeitig das Ende der Fantasy-Serie. Gomez soll in mehreren Episoden der finalen Runde als Alexandra "Alex" Margarita Russo vor der Kamera stehen – und für den Staffelauftakt sogar dahinter.

Ein spannender Schritt für die Schauspielerin und Musikerin: Laut Hollywood Reporter handelt es sich um ihr Regiedebüt. Ein Blick in die IMDb verrät, dass Gomez theoretisch auch einen Regie-Credit bei The Demi and Selena Show hat. Hierbei handelt es sich allerdings nur um selbst gedrehte Video-Clips für YouTube von 2008.



Gomez erhält damit mehr Einfluss und kreative Kontrolle über die Disney-Serie, die ihre Karriere lange Zeit geprägt und definiert hat. Das konnten wir zuletzt auch bei Miley Cyrus beobachten, die bei Hannah Montana 20th Anniversary Special als Produzentin fungierte und damit die Ausrichtung und Gestaltung in die eigene Hand nahm.

Auch Demi Lovato, ein weiteres vertrautes Disney-Gesicht, entwickelte sich zuletzt zur Produzentin ihrer prägenden Reihe weiter. In Camp Rock 3 kehrt sie laut aktuellen Infos nicht als Mitchie Torres ins titelgebende Ferienlager zurück. Dafür begleitet sie die Entstehung der Legacy-Fortsetzung hinter den Kulissen.

Das Waverly Place-Finale mit Selena Gomez kommt schneller als erwartet, ist aber sehr kurz

Die 3. Staffel von Die neuen Zauberer vom Waverly Place soll noch diesen Sommer ihre Premiere bei Disney+ feiern. Auch eine Ausstrahlung im Disney Channel ist geplant. Das Finale umfasst insgesamt vier Episoden – ein deutlicher Rückgang zu den vorherigen Staffeln, die mit 21 und zehn Episoden daherkamen.