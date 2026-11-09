"Selten etwas Spannenderes im Leben gesehen": Legendäre Thrillerserie wird 25 Jahre alt und es gibt alle 9 (!) Staffeln bei Disney+

Eine der besten Thrillerserien aller Zeiten hat gerade ihr 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Die nervenaufreibenden Missionen Jack Bauers haben noch immer unzählige Fans – ihr findet sie auf Disney+.

Ein Name steht bei Thriller-Fans für die 2000er wie Arnold Schwarzenegger für die Action der 1980er: Jack Bauer. Kiefer Sutherlands kompromissloser Antiterror-Agent aus der Serie 24 erlebte in 9 Staffeln einen internationalen Alptraum nach dem anderen – und rettete die Welt stets aufs Neue. Auch 25 Jahre nach der Ausstrahlung der allerersten 24-Folge hat die Serie immer noch eine treue Fanschar, wie Kommentare auf Moviepilot zeigen. Ihr findet sie auf Disney+.

Thriller-Meisterwerk 24: Fans lieben Jack Bauers Abenteuer immer noch

24 dreht sich um Jack Bauer, Agent der Counter Terrorist Unit (CTU) aus Los Angeles. In Staffel 1 muss er direkt ein Attentat auf den Präsidentschaftskandidaten David Palmer Dennis Haysbert verhindern. Doch derweil haben serbische Terroristen seine Frau (Leslie Hope) und seine Tochter (Elisha Cuthbert) entführt, um sich an ihm zu rächen. Er steht vor einer Entscheidung, die er nicht einmal seinem schlimmsten Feind wünschen würde.

Schaut hier den Trailer zur ersten 24-Staffel:

24 Twenty Four - Staffel 1 Trailer (Englisch)

Am 6. November 2001 startete 24 mit seiner ersten Staffel auf dem Fernsehnetzwerk Fox. Eigentlich war der Start schon eine Woche früher geplant – aufgrund einer Szene mit einem Flugzeugattentat entschied man sich so kurz nach dem 11. September aber dafür, letzte Anpassungen vorzunehmen und die entsprechende Stelle für eine weitere Woche im Schnittraum zu bearbeiten.

Tatsächlich wurde 24 aber so oder so zum großen Erfolg. Und verkörpert wohl so stark wie keine andere Serie die psychische Verfassung der USA nach dem Angriff auf die Twin Towers: Die grausamen Entscheidungen, die Bauer treffen muss, seine Kompromisslosigkeit bis zum Einsatz harter Folter – sie machen den bisweilen unbequemen Reiz der Serie ebenso aus, wie sie ihren Siegeszug erklären.

Dementsprechend lang konnte sich die Thrillerserie der Showrunner Joel Surnow, Robert Cochran und Howard Gordon auch halten. Neun Staffeln lang lief sie im TV, 2008 entstand mit 24: Redemption auch ein TV-Film und 2017 das Spin-off 24: Legacy.

Seit Juli 2024 ist ein weiterer 24-Film in Planung. Und der, sofern er kommt, darf immer noch auf ein positives Fan-Echo hoffen, so weit es die Community-Kommentare zur Serie auf Moviepilot betrifft.

"Selten etwas Spannenderes im Leben gesehen... man kommt fast gar nicht zum Luftholen", schreibt etwa Chrissie2808 auf Moviepilot. "Ich liebe diese Serie. Ich hoffe da kommt noch was Neues", pflichtet Arthur117 bei. Und Adrimarcela erklärt: "Wow!!! Bislang habe ich 5 Staffeln mit Hochgenuss verzehrt und habe schon jetzt das Bedürfnis, meine Begeisterung zum Ausdruck zu bringen".



Wer sich jetzt von der stattlichen 7,6-Bewertung auf Moviepilot leiten lassen will und der 24-Serie die erste oder eine weitere Runde gönnen möchte, wird auf Disney+ fündig. Dort stehen alle neun Staffeln der Hauptserie und das Spin-off 24: Legacy für viele nervenaufreibende Abende bereit.