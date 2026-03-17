Selten sah ein Trailer so gut aus: Fantasy-Geschichte wird zum Anime und das neue Video ist atemberaubend

Eines der beliebtesten Action-Adventure-Spiele der letzten 10 Jahre mit starkem Fantasy-Einschlag bekommt eine Anime-Adaption. Der erste Trailer ist nun da und sieht absolut fantastisch aus.

Videospielverfilmungen gibt es mittlerweile in der Film- und Serienlandschaft so häufig wie Superheldenfilme vor 10 Jahren. Eines der aktuell beliebtesten Videospiel-Genres sind die Soulslikes, die sich durch ihren enormen Schwierigkeitsgrad und ihr spezielles Levelsystem auszeichnen – der Name entstammt den Vorbildern Demon's Souls und Dark Souls. Dazu gehört auch das extrem populäre Sekiro: Shadows, zu dessen Fantasy-Anime-Adaption Sekiro: No Defeat es jetzt einen bildgewaltigen neuen Trailer zu sehen gibt.

Schaut hier den neuen Trailer zu Sekiro No Defeat:

Sekiro: No Defeat - Trailer 2 (Japanisch) HD

Erster fulminanter Trailer zum Sekiro-Anime wurde veröffentlicht

Bereits auf der letzten Gamescom wurde die Anime-Adaption von Sekiro mitsamt eines ersten Trailers angekündigt. Auch in Sekiro: No Defeat werden der Shinobi Wolf (Originalstimme: Daisuke Namikawa) und sein Kampf gegen Genichiro Ashina (Kenjirô Tsuda) im Mittelpunkt stehen.

Sekiro: No Defeat spielt in einer fiktiven Version der Sengoku-Periode Japans, in der sich die unterschiedlichen Regionalmächte des Reiches gegenseitig bekriegten. Inmitten der blutigen Zwiste muss der Krieger Wolf seinen jungen Herrn Kuro (Satô Miyuki) vor den Häschern des Ashina-Clans schützen.

Auch wenn der neue Trailer zunächst nur auf Japanisch verfügbar ist: Er verspricht eine bildgewaltige Adaption, und Fans der Spiele dürfen sich bereits über einige aus den Spielen bekannte Areale und Boss-Arenen freuen. Mit Daisuke Namikawa, Satô Miyuki und Kenjirô Tsuda kehren auch einige Sprecher:innen aus dem Spiel für die Serie von den Qzil.la Studios zurück.

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Wann und wo kann man den Fantasy-Anime sehen?

Sekiro: No Defeat soll noch dieses Jahr auf dem Anime-Streaminganbieter Crunchyroll starten. Ein genaues Datum für die Veröffentlichung gibt es bislang aber nicht. Auch die Folgenanzahl ist bisher nicht bekannt.