"Selten so einen miesen Charakter gesehen": Sommerhaus der Normalos-Fans rechnen nach Verrat mit untreuer Kandidatin ab

Im Sommerhaus der Normalos spitzt sich die Stimmung immer mehr zu. In Folge 5 mussten sogar zwei Paare die Show verlassen. Eine Kandidatin sorgt dabei für Ärger.

Als das Sommerhaus der Normalos angekündigt wurde, hatten viele Fans Bedenken, ob "Normalos" wirklich für genug Spannung sorgen könnten. Diese Angst erwies sich als vollkommen unbegründet: Folge für Folge bekommen wir ein Festmahl der Trash-TV-Unterhaltung serviert, das dem Sommerhaus der Stars in nichts nachsteht. In Folge 5 mussten gleich zwei Paare die Show verlassen. So kam es zum Doppel-Rauswurf.

"Absolut unfair": Team Dubai muss wegen Asthma gehen

Der erste Rauswurf fand direkt zum Beginn der neuen Folge statt. Zwei besonders unbeliebte Paare wurden in die Exit-Challenge gewählt und mussten um ihren Verbleib in der Show kämpfen: Maki und Michelle gegen Marc und Lucia.

Beim Exit-Spiel "Spießrutenlauf" mussten die Paare zeigen, wie sportlich sie sind. Bei dem Spiel ging es darum, schwere Pfosten von A nach B zu schleppen, was sich als schweißtreibende Aufgabe erwies. Leider waren Marc und Lucia, die sich als Dubai-Influencer beim Publikum unbeliebt gemacht haben, klar im Nachteil: Die 27-jährige Lucia leidet an Asthma und musste das knallharte Spiel abbrechen. Als sie spürte, dass sie keine Luft mehr bekommt, nahm Marc sie in den Arm und akzeptierte, dass es vorbei ist.

Online wird darüber diskutiert, ob das wirklich fair war. Viele finden, dass Lucia aufgrund von Asthma ein anderes Exit-Spiel verdient hätte. Ein Fan auf Instagram wettert: "Wenn die Produktion das mit Asthma wusste, war's ein ungeeignetes Exit-Game, da absolut unfair." Andere munkeln sogar, dass die Produktion bewusst dieses Spiel gewählt habe, damit Maki und Michelle sicher in der nächsten Runde sind. Schließlich sorgten die beiden immer wieder für Schlagzeilen aufgrund von toxischem Verhalten.

"Keine Moral": The 50-Star sorgt direkt für Eklat in neuer Staffel

Schock im Sommerhaus: Mit diesem Rauswurf hätte niemand gerechnet

Am Abend folgte direkt der nächste Schock: Bei der großen Rauswurf-Zeremonie ging es einem weiteren Couple an den Kragen. Alle Paare stimmten für das unbeliebteste Paar im Haus – wer die meisten Stimmen erhält, muss die Show sofort verlassen. Da sich Maki und Michelle zuvor safen konnten, durften sie nicht gewählt werden. Deshalb fiel die Wahl prompt auf ein Paar, das viele Fans sogar im Finale sahen: Sebi und Viki sind raus.

Sebi war zuvor ins Visier geraten, da er offen zugab, nur wegen der Gewinnsumme von 25.000 Euro bei der Show mitzumachen und nicht wegen einer möglichen Reality-TV-Karriere. Manche im Haus kritisierten dies scharf. Die Fans lassen sich von dem Scheinargument nicht hinters Licht führen und erkennen sofort die Doppelmoral der anderen Kandidat:innen: "Irgendwie lustig, was für ein Problem Vanessa damit hat, dass Sebi nur das Geld will. Nachdem ihr Freund in der letzten Folge sagte, er will nicht berühmt werden."

Besonders Skandalnudel Vanessa bewies erneut, dass niemand ihr vertrauen kann. Eigentlich hatte sie Vikki und Sebi das Versprechen gegeben, die beiden nicht zu nominieren. Bei der großen Entscheidung dann der Schock: Statt ein anderes Paar zu nominieren, wählte Vanessa ihre Verbündeten und kickte Sebi und Viki aus der Show. Fans ließen bei Instagram ihren Frust über dieses Verhalten raus:

"Selten einen so miesen Charakter gesehen wie von Vanessa."

"Vanessa hat sich übelst verraten dieses Mal und bekommt nächste Folge ihr Fett weg."

Vanessa ist in ihren peinlichen Versuchen, irgendwie im Gespräch zu bleiben [...] auf so einem unangenehmen Fremdschamlevel, dass ich Gänsehaut bekomme."

Sommerhaus der Normalos: So kannst du die neue Reality-Show schauen

Das Sommerhaus der Normalos ist exklusiv bei RTL+ zu sehen, immer montags erscheint eine neue Folge auf dem Streamingdienst. Ein Sendeplatz im linearen TV ist bisher nicht geplant.