Selten war eine Zukunftsvision so schrecklich: Eine der besten Sci-Fi-Serien geht im ersten Trailer zur Fortsetzung weiter

Rund ein Jahr nach dem Serienfinale von The Handmaid's Tale geht die Sci-Fi-Geschichte in einer neuen Serie weiter. Der erste Trailer enthüllt eine grausame Zukunft

Fast ein Jahr ist es her, seit mit der 6. Staffel von The Handmaid's Tale eine der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit zu Ende gegangen ist. Bei der Moviepilot-Community hält die Serie eine starke Wertung von 8 Punkten bei über 1.600 Stimmen und die Kritiken überschlagen sich seit ihrem Start im Jahr 2017.

Jetzt wird die Geschichte von Gilead weitererzählt. Die Sequel-Serie The Testaments: Die Zeuginnen bringt eine neue Generation in den totalitären Zukunfts-Staat. Wie das aussieht, zeigt schon jetzt der erste Trailer.

Seht hier den Trailer zu The Testaments: Die Zeuginnen

The Handmaid's Tale geht weiter: Darum geht es in der neuen Sci-Fi-Serie The Testaments

The Testaments basiert auf dem gleichnamigen Roman von Margaret Atwood aus dem Jahr 2019, der die Geschichte ihres Klassikers The Handmaid's Tale weiterführt. Die Sequel-Serie setzt Jahre nach den Geschehnissen der Hauptserie an und folgt den zwei jungen Frauen Agnes (Chase Infiniti) und Daisy (Lucy Halliday), eine frisch Konvertierte aus Kanada.

Die offizielle Logline der Serie lautet wie folgt:

Für diese jungen Mädchen, ist das Aufwachsen in Gilead alles, was sie immer wussten, sie haben keine bleibenden Erinnerungen der Außenwelt vor ihrer Indoktrination in dieses Leben. Mit der Aussicht, verheiratet zu werden und ein Leben des Dienens zu verbringen, werden sie dazu gezungen, nach Verbündeten zu suchen, sowohl neue als auch alte, die ihnen im Kampf für Freiheit und das Leben, das sie verdienen, unterstützen.

Neben Infiniti (One Battle After Another) und Halliday (Blue Jean) sind in der Serie unter anderem Ann Dowd (Garden State), Rowan Blanchard (Das Leben und Riley), Mattea Conforti (The Super), Isolde Ardies (Wayward), Shechinah Mpumlwana (Einfach unheimlich) und Birva Pandya (Das Institut) zu sehen.

Wann und wo kommt The Testaments: Die Zeuginnen?

The Testaments wird in den USA am 8. April 2026 beim Streaming-Dienst Hulu Premiere feiern. Hierzulande kommt die Serie zu Disney+ ins Abo. Die 1. Staffel umfasst insgesamt 10 Episoden. The Handmaid's Tale-Macher Bruce Miller fungiert auch bei The Testaments als Schöpfer und Showrunner.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

