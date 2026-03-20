Seltenes Asterix & Obelix-Sammlerstück sorgt bei Bares für Rares für Ausnahmesituation und lässt Preis in die Höhe schnellen

Das gibt es selbst bei Bares für Rares selten: Weil ein Asterix und Obelix-Schatz wirklich alle Händler und Händlerinnen begeistert, kommt es zum Bietergefecht.

Es kommt zwar nur selten vor, doch ab und zu landen bei Bares für Rares einzigartige Sammlerstücke, die die Herzen von Film- und Comicfans höherschlagen lassen. Als bei der ZDF-Show ein Objekt aus der Welt von Asterix & Obelix gegen Caesar zum Verkauf angeboten wird, geraten die Händler völlig aus dem Häuschen.

Obelix, Idefix und Miraculix sind alle dabei: Dieses Highlight darf sich kein Fan entgehen lassen

Inzwischen sieht man sie in Comics, Kinofilmen, Serien und sogar Videospielen: Asterix und Obelix haben die Herzen von Millionen von Fans erobert. Seit Ende der 50er Jahre erscheinen neue Ausgaben der französischen Kultreihe und bis heute ist kein Ende in Sicht. Als die Eheleute Frauke und Peter vor Horst Lichter auftauchen, kann er kaum fassen, was er da zu sehen bekommt: ein handbemaltes Schachspiel, das ikonische Charaktere aus dem Asterix-Kosmos zeigt.

Ganz wie es sich für die Kultreihe gehört, stehen die Gallier und die Römer als Feinde gegenüber. An Cäsars Seite gesellt sich – wie soll es anders sein – die kokette Cleopatra, die wir aus den originalen Comics und Filmen kennen. Das Set ist liebevoll gestaltet und wurde lediglich 250 Mal produziert. Das größte Highlight befindet sich allerdings auf dem Deckel des Kartons: Original-Zeichner Albert Uderzo hat sich auf der Box mit einer Unterschrift verewigt.

Alle Händler bei Bares für Rares wollen Asterix: Für so viel Geld wechselt das Set den Besitzer

Experte Detlev Kümmel schätzt das Schachspiel auf stolze 500 bis 700 Euro. Weil die Eheleute keine Verwendung für das Schachspiel haben, freuen sie sich riesig darauf, im Händlerraum ihr Glück zu versuchen. Die Händler:innen begutachten daraufhin das Spiel und es wird direkt spürbar: Alle sind scharf auf das Set, das wegen des Künstler-Autogramms echten Seltenheitswert besitzt. Deshalb kommt es zu einer Situation, die bei Bares für Rares fast nie passiert: Alle anwesenden Händler:innen bieten mit, obwohl das kultige Schachset so gar nicht in ihr Spezialgebiet fällt.

Waldi will den Asterix-Schatz unbedingt haben und lässt mit seinem finalen Gebot von 680 € alle Kollegen schlagartig verstummen. Weil sich der Antiquitätenprofi so sehr über das Schachset freut, rundet er sogar zu 700 Euro auf. Das Ehepaar strahlt zufrieden.

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft Bares für Rares

Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Die neuesten Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.