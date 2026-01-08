Send Help – Gewinnt jetzt Tickets für das Special Screening am 19. Januar in Berlin

Mit Send Help kommt bald ein düsterer Psychothriller von Sam Raimi mit viel schwarzem Humor in die Kinos. Hier erfahrt ihr, wie ihr Send Help vor Kinostart sehen könnt.

Am 29. Januar startet Send Help offiziell in den deutschen Kinos – und ihr habt nun die einmalige Chance, den nächsten Horrorthriller von Sam Raimi schon über eine Woche vor dem offiziellen Start bei einem exklusiven Special Screening in Berlin zu erleben.

Gemeinsam mit FILMSTARTS verlosen wir Tickets für das Special Screening am 19. Januar.

Send Help – Die lang erwartete Rückkehr von Horror-Meister Sam Raimi

In Send Help finden sich die beiden Kollegen Linda Liddle (Rachel McAdams) und Bradley Preston (Dylan O'Brien) nach einem Flugzeugabsturz als einzige Überlebende auf einer einsamen Insel wieder. Um in der Wildnis zu überleben, müssen sie ihre alten Konflikte überwinden und sich als Team zusammen tun. Doch letztendlich ist es ein nervenaufreibender, düster-humorvoller Kampf des Willens und des Verstandes, um lebend davonzukommen.

„Ich habe schon immer Geschichten geliebt, in denen interessante, dynamische Charaktere an ihre Grenzen getrieben werden“, sagt Regisseur Sam Raimi. „In unserer Geschichte erschaffen die Machtverschiebungen eine sich immer weiter zuspitzende Lage, die vor unerwarteten Wendungen und Spannung nur so strotzt.“

Send Help wird produziert von Sam Raimi und Zainab Azizi (65), ausführender Produzent ist JJ Hook (The Amateur). Das Originaldrehbuch stammt von Damian Shannon und Mark Swift (Freitag der 13., Baywatch), die Musik hat Danny Elfman (Nightmare Before Christmas, Batman) erschaffen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Send Help ansehen:

Send Help - Trailer (Deutsch) HD

