Sender-Duell bei Schlag den Star: Dieses Team gewinnt die Show auf ProSieben

Am Sonntag stand ein ganz besonderes Duell bei Schlag den Star an. Wer angetreten ist und welches Team gewonnen hat, erfahrt ihr hier.

Schlag den Star feierte am vergangenen Sonntag ein großes Jubiläum: Bereits die 100. Ausgabe der Gameshow wurde ausgestrahlt. Für diese Folge hatte sich der Sender ein besonderes Duell ausgedacht, welches es vorher in dieser Form noch nie gegebenhatte. Team Sat.1 ist gegen Team ProSieben angetreten und welches der Teams gewonnen hat, könnt ihr hier nachlesen.

100 Folgen Schlag den Star: Insgesamt acht Promis traten an

In der Show sorgte die Jubiläumsfolge für eine echte Premiere: Insgesamt acht Promis traten gegeneinander an. Sat.1 schickte ihre bekanntesten Gesichter ins Rennen: Promi Big Brother-Moderatorin Marlene Lufen, Schauspielerin Caroline Frier, Sat.1-Frühstücksfernsehen-Moderator Matthias Killing und YouTuber Aaron Troschke.

Auch ProSieben stellte ein starkes Team bestehend aus taff-Moderatorin Annemarie Carpendale, ran-Moderatorin Andrea Kaiser, Comedian Simon Gosejohann und The Voice of Germany-Moderator Thore Schölermann zusammen.

Am Ende entscheidet ein Star das Duell

Fans von Schlag den Star wissen, dass die Show gut und gerne einige Stunden laufen kann und es dauert, bis ein Sieger oder eine Siegerin ermittelt wird. Beim Sender-Duell war es nicht anders: erst um kurz nach 1 Uhr in der Nacht wurde die Sendung entschieden. Das letzte Spiel hieß "Team-Reck", bei dem sich alle Kandidaten und Kandidatinnen an eine Stange hängen mussten. Sie mussten dabei so lange wie möglich durchhalten. Sobald jemand loslässt, läuft die Zeit für das jeweilige Team langsamer.

Es dauerte nicht lang, bis der erste Promi nicht mehr konnte, und so folgten immer mehr, bis nur noch Aaron Troschke vom Team Sat.1 an der Stange hing. Für ihn galt: Nur noch eine Minute durchhalten, um zu gewinnen.

Der Promi Big Brother-Gewinner holte seinem Team Sat.1 tatsächlich den Sieg und sie sicherten sich die 100.000 Euro. Der Jackpot wurde zu gleichen Teilen an die Arche und die Tafel gespendet.