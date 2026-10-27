Sensation bei Amazon Prime: Die große Rückkehr einer Kultfigur nach 24 Jahren kommt schon morgen in den Stream

Der Kinostart liegt nur wenige Tage zurück, da kommt der neue Film einer echten Legende schon bei Amazon Prime ins Streaming-Angebot. Ali G-Fan David Molke weiß mehr.

Booyakasha! Echte Fans haben eine kleine Ewigkeit darauf gewartet, dass Ali G zurückkehrt, jetzt ist es endlich so weit. Zwar wohl nicht so, wie erhofft, aber das Ganze hat auch etwas Gutes: Ihr könnt euch Ali G: Who Iz I?, den neuen Film von und mit Sacha Baron Cohen, schon ab morgen bei Amazon Prime im Stream zu Gemüte führen.

Ali G ist wieder da und kann überraschend direkt bei Amazon Prime gestreamt werden

Eigentlich sollte Sacha Baron Cohens Ali G-Comeback und sein Regie-Debüt eine reguläre Kino-Auswertung bekommen. Daraus wurde kurz vor Release dann doch ein sehr eingeschränkter Start in nur wenigen Kinos. Jetzt kommt für Sacha Baron Cohen direkt der nächste Tiefschlag: Der Streifen wandert nicht einmal eine ganze Woche nach dem Kinostart schon ins Prime Video-Programm.

Ab morgen, dem 28. Oktober könnt ihr Ali G: Who Iz I? also schon bei Amazon Prime gucken, wenn ihr ein entsprechendes Abo habt. Das dürfte vor allem alteingesessene Fans der Comedy-Legende aus Großbritannien sehr freuen, die sich seit über zwei Dekanden nach einer Rückkehr der aberwitzigen Kunstfigur die Finger lecken.

Im Gegensatz zu seinem ersten Film Ali G indahouse haben wir es hier nicht mit einer komplett fiktiven Handlung zu tun, sondern bekommen eine Mockumentary im Borat-Stil serviert. Ganz so, wie Ali G mit der Ali G-Show vor vielen Jahren seinen Anfang genommen hat.

Ali G: Who Iz I? - Trailer 2 (English) HD

Darum geht's in Ali G: Who Iz I?

Ali G stellt nämlich fest, dass seine Julie aus unerfindlichen Gründen irgendwie schwanger geworden ist und macht sich daraufhin natürlich sofort auf den Weg in die USA. Dort begegnet der absurde Charakter unzähligen anderen, oft nicht weniger skurrilen Menschen. Nur eben mit dem Unterschied, dass sie wohl echt sind und von der Kunstfigur vorgeführt werden.

Das hat in der Ali G-Show schon lange vor Borat stets so hervorragend funktioniert, dass ich auch heute noch komplett zusammenbreche, wenn ich mir zum Beispiel die Ali G-auf-dem-Bauernhof ("rubbish zoos, obviously")-Folge reinpfeife oder die Schein-Debatten mit Ärzten oder Wissenschaftlern anschaue. Selbst Victoria und David Beckham waren seinerzeit nicht sicher vor Ali G.

Wenn ihr danach auf den Geschmack gekommen seid und ähnlich absurd-witzige Begegnungen absolut kurioser Charaktere sehen wollt, können wir euch nur die gesammelten, etwas moderneren Werke von Diane Morgan aka Philomena Cunk ans Herz legen. Egal, ob in Cunk on Britain, Cunk on Earth, Cunk on Life oder bald dann Cunk on Cinema – hier bleibt garantiert kein Auge trocken.