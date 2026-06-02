Meine Serie des Jahres ist ein Dark-Fantasy-Geniestreich, den immer noch viel zu wenige auf dem Schirm haben

Was queere Seriendramen angeht, kam man zuletzt kaum an Heated Rivalry vorbei. Mein Herz gehört aber nicht heißen Eishockeyspielern, sondern melodramatischen Fantasy-Kreaturen der Nacht.

Heated Rivalry war einer der letzten Serien-Hypes, der euch bestimmt auch im laufenden Pride Month erneut empfohlen wird. Die Story über zwei erfolgreiche Model-Athleten, die wegen internalisierter Vorbehalte nicht zueinander stehen zu können, ließ mich aber eher kalt wie das Eis, auf dem sie Hockey spielen. Das Publikum scheint ohnehin größtenteils aus Frauen zu bestehen, die sich in einer verbotenen Romanze ohne patriarchalen Ballast verlieren wollen. Fair enough.

Mit der schwulen Wirklichkeit hat dieses Softporno-Märchen on Ice wenig zu tun. Das muss es natürlich auch gar nicht. Ich persönlich bevorzuge es aber noch etwas fantastischer. So ist mein aktueller LGBTQ-Fave ein queeres Fantasy-Drama mit Horror-Elementen, das durch seine monströse Metapher vielleicht sogar etwas über die Realität von Queerness, Othering und toxische Beziehungsdramen mit garstigen Gays zu sagen hat.

Das Fantasy-Highlight Interview with the Vampire geht endlich (ganz anders) weiter

Die meisten von euch haben Interview with the Vampire immer noch nicht als eine der besten Serien des ganzen Jahrzehnts auf dem Schirm. Dabei predige ich bereits seit zwei Staffeln und bin wirklich sehr wählerisch, wenn es um Vampire geht: Ich habe einen Großteil der Vampire Chronicles von Anne Rice gelesen, mehrere Jahre als Bluthexe des Clans Tremere Vampire: The Masquerade gespielt, bin Fan vom japanischen Blade-Vorbild Vampire Hunter D und das dreistündige Contrapoints -Essay über erotisches Begehren in Twilight ist mein Comfort-Video. Was Vamps angeht, macht man mir nichts vor.

Vorlagenautorin Rice, die sich selbst lange Zeit um eine Serienumsetzung bemühte und die aktuelle Inkarnation von Showrunner Rolin Jones nicht mehr miterlebte, nannte den Vampir die perfekte Metapher für Außenseiter:innen. Die "dunkle Gabe" zeichnete sie als zweischneidiges Schwert: ebenso finstere Bürde wie Werkzeug von Emanzipation und Ermächtigung. Ebenso ambivalent sind ihre untoten Antiheld:innen, die sich durch ihre Verwandlung von der Massengesellschaft abwenden (müssen). Ihr ahnt, wie sich daraus eine X-Men-ähnliche Monster-Metapher mit etwas mehr Biss stricken lässt.

Wer Jacob Anderson nur als Grauwurm aus Game of Thrones kennt, wird staunen, was er aus dem widerwilligen Vampir Louis de Pointe de Lac herausholt. Im Kinofilm von 1994 wurde er noch von Brad Pitt gespielt. In der Serie erfährt Louis neben seiner Homosexualität auch noch durch seine Identität als schwarzer Mann während der Jim-Crow-Ära Außenseitertum. Etwas, das durch den Vampirismus übernatürlich verkörperlicht wird. Der wahre Breakout-Star war aber die absolute Entdeckung Sam Reid als Lestat de Lioncourt, der ab Buch zwei zum Haupterzähler der Romanreihe wurde – und das, obwohl er in Louis' Version der Ereignisse nicht gerade gut wegkommt.

Kein Wunder also, dass man direkt mit einer Serienadaption des zweiten Buches Der Fürst der Finsternis* über den Brat Prince der Vampire weitermachen wollte, die das exaltierte Dramabündel Lestat (im Kinofilm Tom Cruise) ins Zentrum rückt. Die erreicht uns jetzt, nach zwei Jahren Wartezeit, als Staffel 3 von Interview with the Vampire unter dem aktualisierten Serientitel The Vampire Lestat und lief am Sonntag, den 7. Juni bei AMC in den Vereinigten Staaten an.

In Deutschland werden die neuen Folgen ab dem 1. Juli bei MagentaTV zu sehen sein. Und als jemand, dessen angeschwärztes Teenager-Herz damals komplett in den Seiten der Buchvorlage aufging, kann ich es kaum erwarten.

Staffel 3 aka The Vampire Lestat: Sex, Blood & Rock 'n' Roll

Reporter Daniel Molloy (Eric Bogosian) hat sein erstes Interview mit Louis mittlerweile als Buch namens Interview with the Vampire veröffentlicht und macht sich in der neuen Staffel daran, auch Lestat zum Gespräch zu bitten. Der hat nicht nur einige kritische Anmerkungen, was die Story mit ihm als toxischen Ex-Vampirpartner angeht, sondern vor allem eine neue Karriere, von der es zu berichten gibt: Lestat ist jetzt Rockstar.

Ja, das ist auch im Buch so, nur dass Lestat in den 80ern ein Rocker vom Schlage Jim Morrison war. Im Königin der Verdammten-Film (der Buch 2 und 3 bastardisierte) spielt das Ganze in den frühen 2000ern und er macht Nu Metal, was genauso schlimm ist, wie es klingt. Immerhin waren die Serienmacher so clever, zu realisieren, dass sich heute kaum noch jemand für Rockmusik interessiert, und so macht der jüngste Trailer schon klar, dass Lestat mit seinem anachronistischen Glamrock-Throwback samt Vampir-Gimmick nicht gerade große Stadien füllt:

Interview with the Vampire - S3 Trailer 3 (English) HD

Es gibt aber einen großen Unterschied zwischen den Büchern und der Serie: Bei Anne Rice sind die Vampire wirklich other, regelrecht untote Aliens, die im Laufe der Zeit immer mehr Menschenähnlichkeit einbüßen. Metapher wurde größer geschrieben als explizite Repräsentation marginalisierter Gruppen. In der Serie bleiben sie aber stets relativ "relatable", während sie recht normale Beziehungsdramen durchmachen, menschliche Nahrung zu sich nehmen und Sex haben, der nicht nur aus erotisch beschriebenem Blutsaugen besteht – das vampirische Äquivalent in den Büchern. Nach dem Motto: Sex ist geil, aber habt ihr schon mal an einer Arterie genuckelt?

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Mommie Dearest: Ihr seid nicht bereit für Lestats Mutti

Im TV sind die Vampire zum Großteil queere Männer, die zu untoten Fantasy-Kreaturen werden. In den Büchern ist ihre "Queerness" oft ein eher beiläufiger Normalzustand davon, menschliche Vorbehalte und Normen abzulegen. Umso überraschter war ich, dass die Serie Lestats Mutter Gabriella (Jennifer Ehle) relativ buchgetreu beibehält. Um sie vor dem Tod zu bewahren, machte Lestat sie kurz nach seiner Transformation ebenfalls zum Geschöpf der Nacht – und zu seiner ersten Gefährtin, die jetzt in der Gegenwart erneut (körperlichen) Kontakt zu ihrem Macher/Sohn aufnimmt.

In den Chroniken muss man als Leser:in selbst etwas mehr Allegorieauflösung leisten, um sich in den finsteren Gothic-Storys voller Transgressionen und unaussprechlicher Wendungen wiederzufinden. Im Kontext dieser allzu menschlichen Serienvampire liest sich die Beziehung zu Gabriella eher wie regulärer Inzest. Mutig von Showrunner Rolin Jones und seinem Team, denn queerfeindliche Gruppen versuchen schließlich seit jeher, eine Verbindung zwischen dem Begehren queerer Menschen und illegalen Formen der Lust herzustellen. Das könnte auch leicht nach hinten losgehen.

Bisher hat die AMC-Serienadaption von Anne Rices unsterblichen Vampirgeschichten es aber immer wieder hinbekommen, die Bücher im Geiste ihrer Essenz mit spannenden Twists zu adaptieren, die auch Fans der Vorlagen bei Laune halten. Mal sehen, wie sie das heikle Thema mit Madame Maman in The Vampire Lestat in Angriff nehmen. Ehrlich mal: Wie soll ich mich in Anwesenheit solch erzählerischer Abenteuerlichkeiten für die Problemchen schöner Spitzensportler interessieren?

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