Auch wenn sie in Deutschland deutlich weniger bekannt ist als in den USA, kommt keine HBO-Serie auf so viele Episoden und Gaststars wie diese. Hier erfahrt ihr mehr Details darüber.

Als Miterfinder der Kult-Sitcom Seinfeld wurde Larry David zu einem sehr reichen Mann. Der heute 79-Jährige hat sich aber nicht einfach auf seinem Vermögen ausgeruht, sondern seinen Alltag selbst zum Thema einer eigenen Serie für HBO gemacht. In Curb Your Enthusiasm, hierzulande erschienen unter dem Titel Lass es, Larry!, spielt David eine fiktionale Version von sich selbst. Von 2000 bis 2024 kam die Serie auf insgesamt 12 Staffeln und 121 Episoden (inklusive eines einstündigen Specials). Damit ist sie die längste HBO-Serie überhaupt.

HBO-Hit Curb Your Enthusiasm ist eine schräge Meta-Comedy voller Improvisation und Gaststars

In der HBO-Serie spielt Larry David den berühmten und wohlhabenden TV-Autor und -Produzenten Larry David, der in Los Angeles vor allem Zeit damit verbringt, seinem Umfeld mit ständigen Diskussionen auf die Nerven zu gehen. Aus dem misanthropischen Weltbild der Hauptfigur entstehen permanent neue unangenehme Situationen, die David früher oder später ins pure Chaos stürzen.

Mit dem überspitzten Einblick in seinen Alltag in 30 bis 60 Minuten langen Folgen hat der Komiker und Schauspieler eine Art Meta-Comedy geschaffen, die von viel Improvisation und unzähligen Gaststar-Auftritten lebt. So sind in Curb Your Enthusiasm unter anderem Shaquille O'Neal, Martin Scorsese, Kaley Cuoco, Dustin Hoffman, Sean Penn, Meg Ryan, Michael J. Fox und Conan O'Brien als sie selbst zu sehen. Und die Liste ist noch viel, viel länger.

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Auch wenn Curb Your Enthusiasm aka Lass es, Larry! in Deutschland nicht extrem bekannt ist und mehr als Geheimtipp gilt, kommt die Serie bei der Moviepilot-Community bei über 520 Bewertungen auf einen sehr starken Schnitt von 8,1 von 10 Punkten. So schreibt der User Buxenmann zum Beispiel:

Comedy auf höchstem Niveau. Sehr witzig und die Gags sind klasse durchkomponiert. In einer einzigen Folge stecken so viele Ideen, das Netflix daraus eine ganze Staffel ihrer öden Massenware fabrizieren würde.

Einfach schön anzusehen, wie Larry sich immer wieder in die Scheiße reitet und wie er sich windet den Schaden zu begrenzen.?

Eigentlich ein Kandidat auf eine 10, wenn es da nicht die Comedy Serie "Its always sunny in Philadelphia" gäbe, die die Latte noch mal höher hängt...

Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und die Serie schauen wollt, hilft euch ein HBO Max-Abo am besten weiter. Hier könnt ihr alle 12 Staffeln von Curb Your Enthusiasm aka Lass es, Larry! streamen. Ansonsten findet ihr die Serie bei den üblichen VoD-Anbietern wie Amazon Prime und Apple TV zum Leihen oder Kaufen.

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