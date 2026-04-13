Serien-Meisterwerk Euphoria erfindet sich mit Staffel 3 neu: Die Rückkehr von Zendaya ist ein mutiger und heftiger Schritt

Die neue Euphoria-Staffel wirkt in Folge 1 mehr wie der Pilot für eine andere Serie anstelle der Fortsetzung des kontroversen HBO-Hits. Schlecht ist das aber nicht.

Es gab Zeiten, in denen die HBO-Serie Euphoria quotentechnisch mit dem Koloss Game of Thrones mithalten konnte. Dieser Moment ist mittlerweile vier Jahre her und lange war unklar, ob Schöpfer Sam Levinson den teils extrem populären Cast aus Stars wie Zendaya (Dune), Sydney Sweeney (Wo die Lüge hinfällt) und Jacob Elordi (Saltburn) noch einmal für neue Folgen gewinnen kann.

Schließlich hat es doch geklappt und die kontroverse Serie rund um Sex, Drogen, Liebeswirren und tiefe Abgründe im Leben verschiedener Highschool-Teenies ist jetzt mit Staffel 3 zurückgekehrt. Hier erfahrt ihr, wie gut das Euphoria-Comeback geworden ist, und vor allem, wie anders der HBO-Hit jetzt daherkommt.

Der Auftakt von Euphoria Staffel 3 schickt Zendaya in einen heftigen Crime-Thriller

Das bisherige Highschool-Setting der Serie wischt Levinson mit einem inhaltlichen Zeitsprung von fünf Jahren sofort beiseite. Mit dem gewohnten Voice-Over von Zendayas Rue erfahren wir, dass sie als Tabak-Kiosk-Verkäuferin von der skrupellosen Drogendealerin Laurie (Martha Kelly) aufgesucht wurde und aufgrund der im Klo runtergespülten Ware jetzt dazu gezwungen wird, für die Verbrecherin Drogen über die Grenze nach Mexiko zu schmuggeln.

Wenn Zendayas Protagonistin in den ersten Szenen durch die Wüste brettert und ihr Auto mit einem Drahtseilakt auf der Schwelle zwischen beiden Regionen in der Luft hängt, wirkt Euphoria direkt grundverändert. Levinson hat sich als Autor und Regisseur diesmal von klassischen Western à la John Ford (Der schwarze Falke) und Sergio Leone (Spiel mir das Lied vom Tod) inspirieren lassen, doch der Auftakt könnte auch aus dem schrägen Genre-Universum der B-Movie-Pulp-Liebhaber Robert Rodriguez (Desperado) und Quentin Tarantino (Kill Bill: Volume 2) stammen.

Nach der Einführung von Laurie in Staffel 2 rutscht Rue jetzt vollends in einen hochstilisierten Crime-Thriller. Allein die Montage, in der sie und Chloe Cherrys Faye kleine Fentanyl-Ballons gewaltsam runterwürgen müssen, gehört zu den unangenehm-ekelerregendsten Serien-Sequenzen aus der letzten Zeit.

Wie Rue das Ruder im Verlauf dieser ersten Folge herumzureißen versucht, indem sie nach der Begegnung mit einer ultra-christlichen Familie in Texas bei einem Stripclub-Mogul und Konkurrenten ihrer Auftraggeberin anheuern will, kratzt arg an der Glaubwürdigkeit des sowieso überzogenen Gangster-Umfelds in Staffel 3. Doch wenn Euphoria schon in der Vergangenheit eines ausgezeichnet hat, dann der spielerisch-provokante Umgang mit reißerischen Klischees.

Zendaya gelingt es mit ihrem Star-Charisma jedenfalls, auch hier überzeugend die abgewrackte junge Frau zu geben, die religiösen Halt und eine Art Erlösung sucht, indem sie ausgerechnet in der Hölle immer tiefer absteigt. Wohin diese Reise nach nur einer Folge noch führt, bleibt ebenso unklar wie reizvoll.

Und was macht der Rest der Euphoria-Besetzung in Staffel 3 so?

Neben Rues Handlungsstrang, der den größten Teil des Staffel 3-Auftakts ausmacht, bleibt Euphoria eine Ensemble-Serie. Die restlichen Figuren werden in dieser ersten Folge aber größtenteils nur kurz gestreift. Lexi (Maude Apatow) arbeitet in Hollywood als Assistentin am Set einer TV-Serie, während Maddie (Alexa Demie) ebenfalls in der Branche gelandet ist und einem eintönigen, schlecht bezahlten Job als Talentmanagerin nachgeht. Das angebliche Schicksal von Hunter Schafers Jules wird dagegen erstmal mit nur einem Satz erwähnt.

Mehr Szenen bekommen Cassie (Sydney Sweeney) und Nate (Jacob Elordi), die weiterhin das toxischste Traumpaar abgeben und mittlerweile vor ihrer Hochzeit stehen. Da er keine 50.000 Dollar für ein opulentes Blumenarrangement ausgeben will, strebt sie nach erfolglosem TikTok-Content im Hunde-Dress ("Wuff wuff!") jetzt eine Karriere als OnlyFans-Model an. Viel weiter als zu dieser skurrilen Ausgangslage bewegen sich aber auch ihre Charaktere noch nicht.

Euphoria Staffel 3 fühlt sich in dieser Hinsicht oft wie die Pilotfolge zu einer anderen Serie an, in der immerhin noch charakterliche Grundzüge und Bruchteile aus vorherigen Staffeln erkennbar sind. So erfahren wir zumindest kurz, dass Fezco nach dem tragischen Tod von Schauspieler Angus Cloud im Jahr 2023 in der Serie weiterleben darf – wenn auch hinter Gittern mit einer 30-jährigen Freiheitsstrafe.

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Die kurzweilig-rasante erste Stunde von Euphoria Staffel 3 kommt so einer mutigen Kurskorrektur gleich, durch die das Verstreichen der Zeit hinter der Kamera mit radikalem Stilwillen auch davor ausgeglichen werden soll. Wohin sich die Genre-Bausteine, der noch stärker als zuvor kinoreife Look und die Over-the-Top-Elemente hinbewegen, bleibt abzuwarten. Lust auf mehr macht dieser Einstieg aber definitiv.

Euphoria Staffel 3 besteht aus insgesamt 8 Folgen, die seit dem 13. April 2026 im Wochentakt immer montags bei WOW und HBO Max erscheinen. Als Grundlage dieses Serien-Checks diente die erste Episode.