Manchmal springt der Funke zu Beginn einer Serie nicht sofort über, aber dann zahlt sich das Durchhalten doch aus: Im Podcast berichtet die Moviepilot-Redaktion mit persönlichen Erfahrungen bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co., welche Serien ihr nicht zu früh aufgeben solltet.

Wer die besten Serien im Oktober bereits durchgeschaut oder Neustarts nach ein paar Probefolgen direkt wieder abgebrochen hat, kennt das Problem: An welchem Punkt entscheidet man, ob man eine Serie weiterschaut oder nicht? Und was passiert, wenn man nach dem Abbruch nachträglich erfährt, dass eine Erzählung in späteren Episoden erst richtig gut geworden ist? Das loten wir mit 10 persönlichen Serien-Empfehlungen aus, bei denen sich das Dranbleiben lohnt.

Podcast: 10 Serien, die wir zum Glück nicht abgebrochen haben

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Nachdem wir uns letztes Jahr im Podcast Streamgestöber schon über die verschwendete Lebenszeit von 10 Serien, die wir besser abgebrochen hätten, ausgelassen haben, drehen wir den Spieß nun um. Manche Serien brauchen einfach länger, um ihren Groove zu finden, und werden erst nach mehreren Episoden (oder sogar Staffeln) richtig gut. Schade, wenn man da zu früh aufgibt.

Als Moviepilot-Redaktion berichten wir im Podcast von unseren persönlichen Erfahrungen mit Serien, für die wir mehrere Anläufe brauchten, weil die vielen furchtbaren Figuren uns am Anfang abgeschreckt haben, ebenso wie von langlebigen Serien, bei denen wir zum Glück bis Staffel 15 drangeblieben sind. Warum stressige Serien manchmal richtig gut sind und stetige Empfehlungen von anderen Serienfans häufig über Hemmschwellen hinweghelfen können, wollen wir mit unseren Tipps beweisen.

Die 10 empfohlenen Serien im Podcast:

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Serien-Highlight bei MagentaTV im Oktober: Drohnenland

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