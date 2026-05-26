Serien-Schock: So reagieren Euphoria-Fans auf brutalen Hauptfiguren-Tod in der vorletzten Folge

In Folge 7 der 3. Staffel schlägt die Serie Euphoria kurz vor ihrem Ende nochmal richtig zu und tötet eine Figur, die von Anfang an dabei war, auf schlimmste Weise. Fans reagieren.

In der vorletzten Folge der 3. Staffel erhöht Euphoria die Einsätze kurz vor dem Serienfinale noch einmal gewaltig und serviert eine Hauptfigur der ersten Stunde eiskalt ab. Dazu haben die Fans nun viele Gefühle.



Achtung! Ab hier folgen massive Spoiler zu Episode 7 der 3. Staffel Euphoria.

Wer stirbt in Folge 7? Euphoria killt einen der größten Stars kurz vor dem Serienfinale

Die bisherigen Reaktionen zur Euphoria-Rückkehr waren selten euphorisch. Dass Sam Levinsons grenzüberschreitende Serie sich in Staffel 3 neu erfindet, ruft kontroverse Reaktionen hervor, auch wenn die Einschaltquoten bei HBO Max einen Hit bescheinigen. Nun hieß es in Folge 7 schon vorzeitig Abschied nehmen. Denn hier stirbt Nate Jacob (Jacob Elordi) als Ensemble-Mitglied der ersten Stunde.

Wie stirbt Nate in Euphoria? Nachdem Nate zu Beginn der 3. Staffel Cassie (Sydney Sweeney) geheiratet hat, bekommt das Paar schnell finanzielle Probleme. Entsprechend widmet sich Cassie ihrer erfolgreichen OnlyFans-Karriere – und Nate wird von Gangstern entführt, um die Schulden unter Bedrohung seines Lebens einzutreiben. Vergraben in einer Kiste kommt Maddie (Alexa Demie) mithilfe von Verbrecher Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje) gerade noch rechtzeitig innerhalb der 72-Stunden-Frist, um Cassie beizustehen.

Obwohl Nate noch genug Atemluft gehabt hätte, hat zu diesem Zeitpunkt allerdings schon eine Klapperschlange ihren Weg durch das Luftrohr in den Sarg gefunden und den Vergrabenen zu Tode gebissen. Sie finden also nur noch Nates Leichnam mit vom Gift aufgeschwollenem Gesicht.

So reagieren die Euphoria-Fans auf den Tod von Nate Jacobs

Sam Levinson nannte Nates Tod gegenüber Esquire einen "coolen Abgang". Der kontrollsüchtige, missbräuchliche Charakter gehörte in den drei Staffeln zu Euphorias größten Hassfiguren. Entsprechend stellte der Serienschöpfer sich mit dem Karma-Gedanken im Hinterkopf die Frage:

Wie kann ich ihnen geben, was sie wollen, aber es gleichzeitig so entsetzlich und angstgeladen gestalten, dass das Publikum im Moment des Geschehens gar nicht mehr so sicher ist, ob es das überhaupt wollte?

Nate-Darsteller Jacob Elordi zeigte sich laut THR mit dem Ende seiner Figur zufrieden, weil dessen "viele Fehler und dunkle Entscheidungen" nun zum entsprechenden Endergebnis geführt hätten. Dafür ließ er sich sogar mit einer echten Schlange einsperren (allerdings mit keiner giftigen Klapperschlange, sondern einer Boa Constrictor mit angeklebter Rassel).

Was sagen die Euphoria-Fans zu Nates Tod?

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Es wird wirklich einfach nur immer schlimmer und schlimmer für Nate??? OMFG!

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Das Euphoria-Finale ist so gut! Es spielt in einer Liga mit Breaking Bad und den Sopranos, mir egal, was die Leute sagen. Nate wird LEBENDIG mit einer Schlange begraben, Cassie ist gefesselt, Rue wird von den Cousins bedroht – sowohl körperlich als auch implizit sexuell – und Maddy prostituiert sich für Alamo, um Cassie & Nate zu retten.

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Nate Jacobs’ Story endete mit derselben Ohnmacht, die er schon gegenüber [seinem Vater] Cal Jacobs hatte. Ich bin mir nicht sicher, ob Sam Levinson das absichtlich so machen wollte, aber wie Nate in seinen letzten Szenen erst gegen Cal und dann im Sarg völlig durchdreht – subtil, aber gut.

Aber nicht alle sind so angetan von dem Hauptfigurentod in Folge 7 von Euphoria:

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Ich behaupte, Sam Levinson hatte diese Staffel keinen Plan für Nates Charakter. Er lässt ihn pleitegehen, durch Betrug Geld verlieren, das er nicht zurückzahlen kann, und am Ende werden ihm die Gliedmaßen abgetrennt und er stirbt. Sollte das etwa ein Wiedergutmachungshandlungsstrang sein, um Mitleid zu erzeugen? Wenn ja, ist es einfach nur bescheuert.

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Urteilt über mich, aber ich finde, dass Nate Jacobs dieses Ende nicht verdient hat! Die Realität ist, dass er nach Erlösung gesucht und versucht hat, ein besserer Mensch zu werden, nur die Ausarbeitung und Umsetzung wurde nicht gut gehandhabt. Aber na ja, er muss schon ein bisschen Karma abbekommen, oder?!

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Nate ist gestorben und wir haben nie die Bestätigung bekommen, ob er mit seinem Nachbarn ins Bett gegangen ist.

Positive und negative Reaktionen zu Nates Abgang finden sich unter den Euphoria-Fans also gleichermaßen. Nun bleibt die große Frage, ob das Serienfinale noch weitere Hauptfiguren töten wird.

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