Serien-Triumph vom Yellowstone-Macher wird weitergehen: Staffel 3 von Landman ist in trockenen Tüchern

Landman kehrt mit Staffel 3 zurück und damit wird es neue Intrigen im texanischen Ölgeschäft geben. Taylor Sheridan setzt wie schon in Yellowstone auf Macht, Geld und Geheimnisse.

Taylor Sheridan hat uns in seiner Erfolgsserie Yellowstone gezeigt, wie moderne Cowboys leben. In Landman tauchen er und Co-Schöpfer Christian Wallace tief in die sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen des texanischen Ölbooms ein. Fans können sich freuen, denn laut Deadline hat Paramount+ die Serie um eine 3. Staffel verlängert.

Yellowstone-Nachfolger Landman bekommt Staffel 3: Es bleibt spannend in der Welt des Öls

Landman basiert auf dem elfteiligen Podcast Boomtown und erzählt, wie der große Erdöl-Boom lokale Existenzen bestimmt, aber auch das Klima, die Wirtschaft und die Weltpolitik verändert. Dabei prallen die Leben der rauen Bohrplatzarbeiter und der skrupellosen Öl-Milliardäre direkt aufeinander.

In Staffel 2, die 2025 erschien, geraten die Figuren noch stärker unter Druck. Geheimnisse steigen mit dem Öl an die Oberfläche und Tommy Norris (Billy Bob Thornton) nähert sich gefährlich seinem Limit. Zwischen der Macht von M-Tex Oil, den Intrigen von Cami Miller (Demi Moore) und familiären Schatten wird klar: Überleben ist hier ein brutaler Kampf.

Mit der Verlängerung um eine 3. Staffel zeigt Paramount+, dass die Reise durch die texanischen Ölfelder noch lange nicht vorbei ist und dass es noch genug Konflikte zu erzählen gibt. Worum es genau in der neuen Staffel gehen wird, ist noch nicht bekannt.



Yellowstone-Cast auch in Landman zu sehen

Ein Teil des hochkarätigen Casts aus Landman ist bereits aus Sheridans anderen Produktionen bekannt. So spielte James Jordan in Yellowstone und dem Spin-off 1883 mit. In letzterem ist auch Thornton zu sehen. Michelle Randolph kennen Fans hingegen aus 1923.

Neben altbekannten Gesichtern aus dem Yellowstone-Universum stehen in Landman auch neue Stars vor der Kamera. Zum Hauptcast gehören seit der 1. Staffel neben Mad Man-Star Jon Hamm unter anderem Andy Garcia, Ali Larter und Sam Elliott.

Wer genau bei der 3. Staffel Landman dabei sein wird oder wann diese startet, ist noch nicht bekannt. Produziert wird sie aber wieder von Paramount Television Studios, 101 Studios and Sheridan’s Bosque Ranch Productions.

