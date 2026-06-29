Serienheldin Buffy war das wohl beste Vorbild, das Kinder der 90er nur haben konnten

Die Serie Buffy - Im Bann der Dämonen ist absoluter Kult und immer noch ein TV-Meilenstein. Das liegt nicht zuletzt an ihrer Titelheldin, eine der großen Vorbildfiguren der 90er.

Auch wenn das geplante Reboot auf den letzten Metern scheiterte, ändert das natürlich nichts an der Bedeutsamkeit von Buffy - Im Bann der Dämonen. Der Coming-of-Age-Fantasy-Horror gehört fraglos zu den besten und revolutionärsten Serien der vergangenen 30 Jahre und hat demzufolge auch im Moviepilot-Team große Fans.

Neben der Geschichte voller Witz, Herz und Spannung ist es vor allem Titelheldin Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar), die die Serie über sieben Staffeln hinweg zu einem einnehmenden Erlebnis macht. Die charismatische Vampirjägerin ist nämlich gleich aus mehreren Gründen ein Vorbildcharakter für Kinder der 1990er-Jahre gewesen.

Darum ist Buffy eines der größten Serien-Idole der 90er

Als Buffy 1997 im TV startete (in Deutschland erst 1998), war es praktisch unmöglich, an der Serie vorbeizukommen und noch viel unmöglicher, nicht sofort von ihr begeistert zu sein. Die folgenden sechs Jahre begleiteten wir die Teenagerin bis ins Erwachsenenalter, wir fieberten, fühlten, lachten und litten in dieser Zeit mit ihr.

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Buffy war aber nicht nur die kampfstarke Auserwählte, die mit einem lockeren Spruch auf den Lippen Geschöpfe der Finsternis vermöbelte. Die Jägerin überzeugte darüber hinaus mit vollkommen irdischen und menschlichen Qualitäten, die sie zum wohl besten Vorbild machten, das junge Serien-Fans der 90er nur haben konnten:

Buffy ist ein Musterbeispiel für Resilienz : Wie die Heldin mit persönlichen Rückschlägen, traumatischen Erlebnissen und dem Druck ihrer Verantwortung umgeht, ist bemerkenswert und zeigt, wie man aus negativen Erfahrungen Stärke ziehen kann.

: Wie die Heldin mit persönlichen Rückschlägen, traumatischen Erlebnissen und dem Druck ihrer Verantwortung umgeht, ist bemerkenswert und zeigt, wie man aus negativen Erfahrungen Stärke ziehen kann. Es ist nicht einfach, die eigenen Ängste zu überwinden . Buffy beweist in der Serie jedoch mehrfach, wie man sich der persönlichen Furcht stellt und daran wächst. Auch innere Dämonen zu bekämpfen, erfordert Mut.

. Buffy beweist in der Serie jedoch mehrfach, wie man sich der persönlichen Furcht stellt und daran wächst. Auch innere Dämonen zu bekämpfen, erfordert Mut. Gerade in der Adoleszenz kann es kompliziert sein, sich selbst treu zu bleiben und nicht zu verstellen. Buffy ist zwar nicht frei von Selbstzweifeln, akzeptiert diese aber als Teil ihrer Identität und ist dadurch wunderbar authentisch . Buffy ist Buffy, mit all ihren Fehlern und Schwächen – und genau deshalb eine Person, zu der man gerne aufschaut.

. Buffy ist Buffy, mit all ihren Fehlern und Schwächen – und genau deshalb eine Person, zu der man gerne aufschaut. Wahre Freundschaft ist ein hohes Gut und Buffy lebt beispielhaft vor, wie man diese pflegen sollte: Sie beschützt, unterstützt und respektiert ihre Freund:innen, dabei verkörpert sie leidenschaftlich Werte wie Loyalität und Aufopferungsbereitschaft .

. Die Vampirjägerin ist nicht nur schlagkräftig, sondern ebenso die Königin der Schlagfertigkeit: Buffy reagiert oftmals eloquent und humorvoll in Stresssituationen, ob im Highschool-Alltag oder mitten in der Apokalypse. Wer würde nicht gerne diese Fähigkeit besitzen?

In diesem Instagram-Clip wird nochmal gut erklärt, wieso Buffy so viel mehr ist als eine Fantasy-Actionheldin:

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Wo läuft Buffy - Im Bann der Dämonen im Stream?

Alle sieben Staffeln von Buffy - Im Bann der Dämonen sind aktuell ausschließlich in der Abo-Flatrate von Disney+ verfügbar. Dort könnt ihr euch gerne selbst von Buffys Vorbildfunktion überzeugen und dabei noch viel mehr bewundernswerte Eigenschaften der Vampirjägerin entdecken.

