"Mörderisch unterhaltsam": Serienkiller-Thriller über ein Erbe von 28 Milliarden Dollar ist der neue Platz 1 in den Netflix-Charts

Wie Glen Powell als Milliardenerbe etwas nachhilft, um ans Geld zu kommen, interessiert einen Großteil der Netflix-Kund:innen. Erfahrt hier, was es mit seinem schwarzhumorigen Thriller auf sich hat.

In den letzten Jahren reagierte die Filmindustrie auf den entfesselten Spätkapitalismus mit einer Reihe bissiger Eat-the-Rich-Storys wie Ready or Not oder Triangle of Sadness. Zu diesem Genre gehört auch der schwarzhumorige Thriller How to Make a Killing: Todsicheres Erbe von John Patton Ford (Emily the Criminal), den man seit dem 9. November auf Netflix streamen kann. Dort hat der Streifen offenbar sein Publikum gefunden, denn er schnellte prompt auf Platz 1 der Film-Charts.

Sterben statt erben: Darum geht's im Serienkiller-Thriller How to Make a Killing auf Netflix

Becket Redfellow (Glen Powell) hat Unglück im Glück: Seine Mutter ist eine Adelige, durch die er in eine enorm wohlhabende Familie hineingeboren wurde. Leider wurde sie aber von ihrer Sippe verstoßen und so ist sein poenzielles Erbe von 28 Milliarden US-Dollar in weiter Ferne. Es müsste schon ein Wunder geschehen, damit die sieben Familienmitglieder, die vor ihm an das Geld gelangen, irgendwie zugunsten von Becket aus dem Weg geräumt werden ... oder man hilft halt etwas nach. Auf diese Idee kommt der Anzugverkäufer aus New York nach einem Gespräch mit seiner Kindheitsfreundin Julia (Margaret Qualley), die ebenfalls in Beckets Pläne involviert wird – oder besser gesagt: sich selbst involviert.

Film-Check als "mörderisch unterhaltsam", ging in ihrem Fazit aber etwas strenger mit ihm ins Gericht: "Nachdem Parasite seine Arm-Reich-Schere trotz Humor bis ins Schmerzhafte trieb und The Menu uns im abgehobenen Ambiente einer liebenswerten Hauptfigur anvertraute, bleibt How to Make a Killing etwas blass. Eine Dekade harrte der Film von John Patton Ford auf der "Black List" von Hollywoods beliebtesten unverfilmten Drehbüchern aus. Die menschliche Gier ist bekanntlich zeitlos. Wie sie dargestellt wird, hätte bei allen kurzweiligen Eskapaden noch innovativer ausfallen können."

Von der Moviepilot-Community hat How to Make a Killing bisher eine 6,2 von 10 Punkten in der Gemeinschaftswertung erhalten. Nicht ganz arm dran, aber auch kein Reichtum an Zuspruch.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 10. November 2026):

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Seit 2023 gewährt der Streaming-Dienst Netflix genaue Einblicke in die Aufrufzahlen seiner Titel. Deshalb knöpfen wir uns im Podcast Streamgestöber die 15 erfolgreichsten Netflix-Serien vor und diskutieren, ob sie neben hohen View-Zahlen auch gute Unterhaltung zu bieten haben.

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