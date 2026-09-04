Nach über 90 Serienstarts im November geizt auch der neue Monat nicht mit spannenden Neuheiten, die das Serienjahr pünktlich zur Weihnachtszeit ausklingen lassen. Im Dezember erwartet uns nicht nur die magische Rückkehr nach Hogwarts mit HBOs Harry Potter-Serie, sondern auch die Netflix-Adaption des Jane Austen-Klassikers Stolz und Vorurteil sowie das Amazon-Finale von Maxton Hall und vieles mehr.
Im Dezember können Serien-Fans bei Netflix, Disney+, Prime Video und mehr aus unglaublich vielen Neuheiten auswählen. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serienstarts im Dezember als Liste erstellt.In dieser Übersicht findet ihr:
- Serienstarts bei Amazon
- Serienstarts bei Disney+
- Serienstarts bei Netflix
- weitere Starts im TV und Stream
- US-Starts neuer Serien und Staffeln
Neue Serien-Staffeln bei Amazon Prime Video im Dezember
- 01.12.2026: Der Kater mit Hut
- 01.12.2026: Der Mondbär
- 01.12.2026: Die Abenteuer des jungen Marco Polo
- 01.12.2026: Die Regeln von Floor, Staffel 1 bis 5
- 01.12.2026: Simsalagrimm, Staffel 2
- 01.12.2026: Six Feet Under – Gestorben wird immer, Staffel 1 bis 5
- 01.12.2026: Tiere bis unters Dach, Staffel 1 bis 8
- 04.12.2026: The Devil's Hour – Die Stunde des Teufels, Staffel 3
- 04.12.2026: Quiz from God
- 05.12.2026: Das heilige Juwel
- 09.12.2026: Maxton Hall – Die Welt zwischen uns, Staffel 3
- 14.12.2026: Lost, Staffel 1 bis 6
- 15.12.2026: Little Angel, Staffel 3 und 4
- 15.12.2026: Winx Club, Staffel 1 bis 7
- 16.12.2026: Beast Games, Staffel 3
- 18.12.2026: Holey Moley – Minigolf Extreme
- 25.12.2026: Mermaid Magic – Die magische Welt der Meerjungfrauen, Staffel 2
Neue Serien-Staffeln bei Disney+ im Dezember
- 01.12.2026: Charmed - Zauberhafte Hexen, Staffel 1 bis 8
- 08.12.2026: Only Murders in the Building, Staffel 6
- 14.12.2026: 9-1-1: Nashville, Staffel 2
- 26.12.2026: The Lowdown, Staffel 2
Neue Serien-Staffeln bei Netflix im Dezember
- 01.12.2026: Trinity
- 01.12.2026: Collect & Praise
- 01.12.2026: Honey Trap
- 02.12.2026: Der perfekte Chef
- 02.12.2026: Der Zweite Weltkrieg: Hinter feindlichen Linien
- 03.12.2026: Empress of Flames
- 03.12.2026: Stolz und Vorurteil
- 04.12.2026: En diciembre llegaban las brisas
- 04.12.2026: Love is Blind: South Africa
- 04.12.2026: Selling Sunset, Staffel 10
- 05.12.2026: The Gift
- 08.12.2026: Tuiskoms – Willkommen in Wilderness, Staffel 2
- 09.12.2026: Der Aufruhr
- 09.12.2026: Rauls - Die Scammer
- 09.12.2026: Schooled
- 10.12.2026: The Murder of JonBenét Ramsey
- 10.12.2026: Yolanthe, Staffel 2
- 11.12.2026: Tantara
- 14.12.2026: CoComelon: Unser Viertel, Staffel 8
- 15.12.2026: Sunshine Girls
- 15.12.2026: My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman, Staffel 7
- 16.12.2026: Der Käfig, Staffel 2
- 17.12.2026: Fremde Erde
- 17.12.2026: Quiztopia
- 17.12.2026: O Saathi Re
- 17.12.2026: Was zutage tritt
- 18.12.2026: Lebe dein bestes Leben
- 18.12.2026: Maestro in Blue, Staffel 4
- 18.12.2026: Jenseits der Gesellschaft
- 18.12.2026: Raising The Cannons
- 20.12.2026: Die Åre-Morde, Staffel 2
- 24.12.2026: Emily in Paris, Staffel 6
- 30.12.2026: Later Daters: Eine zweite Chance für die Liebe, Staffel 2
- 30.12.2026: Too Hot To Handle Germany, Staffel 3
Deutsche Starts: Neue Serien im Dezember bei HBO Max, RTL+ und mehr
- 01.12.2026: Fire Country (MagentaTV)
- 01.12.2026: King & Conqueror (MagentaTV)
- 01.12.2026: A Discovery of Witches, Staffel 1 bis 3 (RTL+)
- 01.12.2026: Love Sucks (RTL+)
- 01.12.2026: Gestern waren wir noch Kinder (RTL+)
- 04.12.2026: Westend Girl (ARD Mediathek)
- 04.12.2026: Die falsche Tochter (ZDF Stream)
- 08.12.2026: The White Queen (RTL+)
- 08.12.2026: The White Princess (RTL+)
- 08.12.2026: The Spanish Princess, Staffel 1 und 2 (RTL+)
- 08.12.2026: The Serpent Queen (RTL+)
- 09.12.2026: Lil Kev, Staffel 1 und 2 (Paramount+)
- 10.12.2026: Wer zum Teufel ist Hamish? (Paramount+)
- 11.12.2026: Garfield (Paramount+)
- 11.12.2026: Film Club (ZDF Stream)
- 11.12.2026: Timberlake (Apple TV)
- 11.12.2026: Smillas Gespür für Schnee (ARD Mediathek)
- 15.12.2026: Lissy, Tom und Ellen Lunies (ZDF Stream)
- 16.12.2026: Navy CIS: New York (Paramount+)
- 18.12.2026: Frisco King (Paramount+)
- 18.12.2026: Charité, Staffel 5 (ARD Mediathek)
- 25.12.2026: Harry Potter (HBO Max)
- 31.12.2026: The Great (MagentaTV)
- 31.12.2026: naked (Paramount+)
- 31.12.2026: Onkel Ruben und das Loch im Garten (Das Erste)
Deutsche Starts: Neue Staffeln im Dezember bei Apple TV und mehr
- 01.12.2026: The Rainmaker, Staffel 2 (MagentaTV)
- 01.12.2026: The Brigade, Staffel 2 (MagentaTV)
- 01.12.2026: Mistletoe Murders, Staffel 2 (MagentaTV)
- 01.12.2026: Single Bells, Staffel 3 (ZDF Stream)
- 02.12.2026: Carl Hiaasen's Bad Monkey, Staffel 2 (Apple TV)
- 05.12.2026: It's Florida, Man, Staffel 3 (HBO Max)
- 13.12.2026: This City is Ours, Staffel 2 (Sky)
- 14.12.2026: Strike, Staffel 7 (Sky)
- 31.12.2026: Der Doktor und das liebe Vieh, Staffel 7 (MagentaTV)
- 31.12.2026: Mayfair Witches, Staffel 3 (MagentaTV)
Internationale Starts: Neue Serien und Staffeln im Dezember 2026
- 04.12.2026: P-Valley, Staffel 3 (Starz)
- 07.12.2026: Wentworth: Halfway Home (Showcase)
- 17.12.2026: Ted: The Animated Series (Peacock)
Podcast: Die 15 besten Serien im Dezember bei Netflix & Co.
Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:
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Die 15 Highlights im Dezember umfassen neben der mit Spannung erwarteten Fantasy-Neuverfilmung Harry Potter auch die Netflix-Adaption von Stolz und Vorurteil, das Amazon-Finale von Maxton Hall sowie eine Sci-Fi-Dystopie für Fans tödlicher Spiele à la Squid Game und Hunger Games.