Serienfans können sich im Dezember auf Harry Potter, Stolz und Vorurteil, Maxton Hall und mehr freuen. Moviepilot hat für euch die Übersicht der wichtigsten Starttermine bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.

Nach über 90 Serienstarts im November geizt auch der neue Monat nicht mit spannenden Neuheiten, die das Serienjahr pünktlich zur Weihnachtszeit ausklingen lassen. Im Dezember erwartet uns nicht nur die magische Rückkehr nach Hogwarts mit HBOs Harry Potter-Serie, sondern auch die Netflix-Adaption des Jane Austen-Klassikers Stolz und Vorurteil sowie das Amazon-Finale von Maxton Hall und vieles mehr.

Im Dezember können Serien-Fans bei Netflix, Disney+, Prime Video und mehr aus unglaublich vielen Neuheiten auswählen. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serienstarts im Dezember als Liste erstellt.

Serienstarts bei Amazon

Serienstarts bei Disney+

Serienstarts bei Netflix

weitere Starts im TV und Stream

US-Starts neuer Serien und Staffeln

Neue Serien-Staffeln bei Amazon Prime Video im Dezember

Neue Serien-Staffeln bei Disney+ im Dezember

Neue Serien-Staffeln bei Netflix im Dezember

Deutsche Starts: Neue Serien im Dezember bei HBO Max, RTL+ und mehr

Deutsche Starts: Neue Staffeln im Dezember bei Apple TV und mehr

Internationale Starts: Neue Serien und Staffeln im Dezember 2026

Podcast: Die 15 besten Serien im Dezember bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Dezember umfassen neben der mit Spannung erwarteten Fantasy-Neuverfilmung Harry Potter auch die Netflix-Adaption von Stolz und Vorurteil, das Amazon-Finale von Maxton Hall sowie eine Sci-Fi-Dystopie für Fans tödlicher Spiele à la Squid Game und Hunger Games.