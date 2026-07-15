Die 130 besten neuen Serienstarts im Oktober 2026 – bei Netflix, Amazon & im TV

Nach über 140 Serienstarts im September geizt auch der neue Monat nicht mit spannenden Neuheiten, während in den USA die alljährliche TV-Herbst-Saison richtig an Fahrt aufnimmt. Im Oktober erwarten uns nicht nur begeisternder Stephen King-Horror und die Rückkehr von Serienkiller Dexter, sondern auch eine Sci-Fi-Serie von Marvel, der nächste Miniserien-Hype von Netflix sowie das heißerwartete Prequel zu Freitag der 13. und vieles mehr.
Im Oktober können Serien-Fans bei Netflix, Disney+, Prime Video und Co. aus unglaublich vielen Neuheiten auswählen. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serienstarts im Oktober als Liste erstellt.In dieser Übersicht findet ihr:
- Serienstarts bei Amazon
- Serienstarts bei Disney+
- Serienstarts bei Netflix
- weitere Starts im TV und Stream
- US-Starts neuer Serien und Staffeln
Neue Serien-Staffeln bei Amazon Prime Video im Oktober
- 02.10.2026: Kill Jackie
- 02.10.2026: Der Tod ist mir lieber
- 07.10.2026: Carrie
- 14.10.2026: Helluva Boss, Staffel 3
- 16.10.2026: Friends, Sex and Games
- 19.10.2026: Love in Disguise
- 21.10.2026: The Terminal List - Die Abschussliste, Staffel 2
- 23.10.2026: Last One Laughing: Halloween
- 24.10.2026: Final Table
Neue Serien-Staffeln bei Disney+ im Oktober
- 02.10.2026: Coven Academy
- 07.10.2026: The Drop: A Snowfall Saga
- 14.10.2026: The Lowdown, Staffel 2
- 14.10.2026: VisionQuest
Neue Serien-Staffeln bei Netflix im Oktober
- 01.10.2026: East of Eden
- 01.10.2026: The Ramparts of Ice, Staffel 2
- 01.10.2026: Matlock
- 02.10.2026: The Hunting Wives
- 02.10.2026: #Love
- 03.10.2026: Ranma 1/2, Staffel 3
- 04.10.2026: Blue Box, Staffel 2
- 05.10.2026: Mayor Of Kingstown, Staffel 1 bis 4
- 06.10.2026: Love Village, Staffel 3
- 06.10.2026: My Hero Academia: Vigilantes, Staffel 1 und 2
- 07.10.2026: Im Kreis der Korruption
- 07.10.2026: Maschi Veri, Staffel 2
- 07.10.2026: Unforgettable, Staffel 1 bis 4
- 08.10.2026: Below
- 08.10.2026: Unicorn Academy: Enthüllte Geheimnisse, Staffel 2
- 09.10.2026: Haunted Hotel, Staffel 2
- 09.10.2026: Take Charge of My Heart
- 09.10.2026: Aquel
- 09.10.2026: Doctor X: Mafia in White
- 09.10.2026: Ist das Kuchen? Halloween, Staffel 2
- 10.10.2026: 100 Days of Deception
- 13.10.2026: Die Falle
- 13.10.2026: Tyson
- 14.10.2026: Love Is Blind, Staffel 11
- 15.10.2026: Hollywood Arts
- 15.10.2026: Diplomatische Beziehungen, Staffel 4
- 16.10.2026: Krumme Dinger am Bosporus
- 16.10.2026: Ghosts, Staffel 4
- 18.10.2026: Extraordinary Attorney Minami
- 20.10.2026: Cyberpunk: Edgerunners 2
- 21.10.2026: Das neue Stanford-Prison-Experiment
- 21.10.2026: Mütter der Pinguine, Staffel 2
- 22.10.2026: Did Someone Happen to Mention Me?
- 22.10.2026: Nobody Wants This, Staffel 3
- 23.10.2026: Lupin, Staffel 4
- 23.10.2026: Der Grande de España
- 26.10.2026: Minimum Wage
- 27.10.2026: The One About Matthew Perry
- 28.10.2026: Das Talent zur Täuschung
- 29.10.2026: Balaraw: Blood Island
- 30.10.2026: Haustausch
- 30.10.2026: Akka
- 30.10.2026: How to Ruin Diwali
- 30.10.2026: Dead-End Job
Deutsche Starts: Neue Serien im Oktober bei ARD, ZDF, HBO Max und Co.
- 01.10.2026: Kin (MagentaTV)
- 01.10.2026: Accused (AXN Black)
- 01.10.2026: Eine schrecklich nette Familie, Staffel 1 bis 11 (Paramount+)
- 02.10.2026: Strange: Junji Itos seltsame Geschichten für schlaflose Nächte (HBO Max)
- 02.10.2026: Nine to Five - Das Amt (ZDF Stream)
- 03.10.2026: Die Düsteren (ZDF Stream)
- 04.10.2026: Get Jiro! (HBO Max)
- 05.10.2026: War (Sky)
- 05.10.2026: Adventure Time: Side Quests (Cartoon Network)
- 06.10.2026: Teen Wolf, Staffel 1 bis 6 (Paramount+)
- 07.10.2026: Small Prophets (Apple TV)
- 07.10.2026: Preacher, Staffel 1 bis 4 (Paramount+)
- 08.10.2026: Droneland (MagentaTV)
- 08.10.2026: Portobello (Arte Mediathek)
- 09.10.2026: Avatar: Die sieben Häfen (Paramount+)
- 09.10.2026: S.W.A.T. Exiles (Sky)
- 09.10.2026: House of Yang (ARD Mediathek)
- 11.10.2026: Die Schatzinsel (MGM+)
- 11.10.2026: Gnomes - Angriff der Killerzwerge (ZDF Stream)
- 15.10.2026: Buffy - Im Bann der Dämonen, Staffel 1 bis 7 (Paramount+)
- 15.10.2026: Crystal Lake (HBO Max)
- 16.10.2026: Under Salt Marsh (ZDF Stream)
- 22.10.2026: Eines Tages werden wir uns lieben (Arte Mediathek)
- 22.10.2026: Universal Basic Guys (Paramount+)
- 23.10.2026: Das Vergessen - Spurlos im Moor (ARD Mediathek)
- 23.10.2026: Blood Cruise - Vampire an Bord (ARD Mediathek)
- 23.10.2026: Wake Up (ZDF Stream)
- 23.10.2026: Yaga (HBO Max)
- 29.10.2026: Anatomie eines Augenblicks (Arte Mediathek)
- 30.10.2026: Nocturne (Apple TV)
- 30.10.2026: Breitscheidplatz 19/12 (ARD Mediathek)
Deutsche Starts: Neue Staffeln im Oktober bei Apple TV, Paramount+ und Co.
- 01.10.2026: Elsbeth, Staffel 2 (MagentaTV)
- 01.10.2026: From, Staffel 3 (MagentaTV)
- 02.10.2026: Die Schwestern Grimm, Staffel 2 (Apple TV)
- 05.10.2026: Marshals: A Yellowstone Story, Staffel 2 (Paramount+)
- 09.10.2026: Jenseits der Spree, Staffel 6 (ZDF Stream)
- 13.10.2026: Twisted Metal, Staffel 2 (ZDF Stream)
- 16.10.2026: Tulsa King, Staffel 4 (Paramount+)
- 21.10.2026: Where's Wanda?, Staffel 2 (Apple TV)
- 27.10.2026: Bookish, Staffel 2 (AXN Black)
- 28.10.2026: Gangs of Madrid - El inmortal, Staffel 3 (AXN Black)
- 30.10.2026: Dexter: Wiedererwachen, Staffel 2 (Paramount+)
- 31.10.2026: Krähenmädchen, Staffel 2 (MagentaTV)
Internationale Starts: Neue Serien im Oktober 2026
- 03.10.2026: Get Jiro! (Adult Swim)
- 04.10.2026: The Reluctant Vampire (BBC)
- 06.10.2026: Navy CIS: New York (CBS)
- 08.10.2026: Eternally Yours (CBS)
- 08.10.2026: Cupertino (CBS)
- 11.10.2026: Dustfall (ABC AU)
- 15.10.2026: Crystal Lake (Peacock)
- 23.10.2026: Newlyweds (NBC)
Internationale Starts: Neue Staffeln im Oktober 2026
- 01.10.2026: Law & Order Toronto: Criminal Intent, Staffel 4 (Citytv)
- 02.10.2026: Adventure Time: Side Quests, Staffel 2 (Disney+ US)
- 04.10.2026: Tracker, Staffel 4 (CBS)
- 04.10.2026: Marshals, Staffel 2 (CBS)
- 04.10.2026: Heartland - Paradies für Pferde, Staffel 20 (CBC)
- 04.10.2026: Murdoch Mysteries, Staffel 20 (CBC)
- 05.10.2026: FBI: Special Crime Unit, Staffel 9 (CBS)
- 05.10.2026: CIA, Staffel 2 (CBS)
- 06.10.2026: Navy CIS, Staffel 24 (CBS)
- 06.10.2026: NCIS: Origins, Staffel 3 (CBS)
- 06.10.2026: Vampirina: Teenage Vampire, Staffel 2 (Disney Channel)
- 07.10.2026: Chicago P.D., Staffel 14 (NBC)
- 07.10.2026: Chicago Fire, Staffel 15 (NBC)
- 07.10.2026: Chicago Med, Staffel 12 (NBC)
- 07.10.2026: Abbott Elementary, Staffel 6 (ABC)
- 08.10.2026: Law & Order: Special Victims Unit, Staffel 28 (NBC)
- 08.10.2026: Law & Order, Staffel 26 (NBC)
- 08.10.2026: Georgie & Mandy, Staffel 4 (CBS)
- 08.10.2026: Elsbeth, Staffel 4 (CBS)
- 09.10.2026: Sheriff Country, Staffel 2 (CBS)
- 09.10.2026: Fire Country, Staffel 5 (CBS)
- 09.10.2026: Boston Blue, Staffel 2 (CBS)
- 15.10.2026: 9-1-1: Notruf L.A., Staffel 10 (ABC)
- 15.10.2026: 9-1-1: Nashville, Staffel 2 (ABC)
- 15.10.2026: Grey's Anatomy, Staffel 23 (ABC)
- 16.10.2026: The Rainmaker, Staffel 2 (USA Network)
- 23.10.2026: Happy's Place, Staffel 3 (NBC)
Podcast: Die 20 größten Sci-Fi-Serien 2026 und 2027
Science-Fiction-Fans erwartet in den verbleibenden Monaten des Jahres sowie 2027 die volle Sci-Fi-Dröhnung. Wir geben euch im Podcast einen Überblick über die größten kommenden Serien-Highlights.
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Die kommenden Sci-Fi-Highlights 2026 und 2027 umfassen neben Amazons Blade Runner-Serie und Netflix’ Videospiel-Adaption Assassin’s Creed auch das Cyberpunk-Epos Neuromancer sowie die Fortsetzungen genialer Sci-Fi-Hits wie Silo, Paradise und Fallout. Nachschub für Fans von Star Wars und Star Trek ist ebenfalls sicher.