Die 130 besten neuen Serienstarts im Oktober 2026 – bei Netflix, Amazon & im TV

Serienfans können sich im Oktober auf Stephen King-Horror, Dexter-Nachschub, Sci-Fi-Wahnsinn im MCU und mehr freuen. Hier findet ihr die Übersicht der wichtigsten Starttermine bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.

Nach über 140 Serienstarts im September geizt auch der neue Monat nicht mit spannenden Neuheiten, während in den USA die alljährliche TV-Herbst-Saison richtig an Fahrt aufnimmt. Im Oktober erwarten uns nicht nur begeisternder Stephen King-Horror und die Rückkehr von Serienkiller Dexter, sondern auch eine Sci-Fi-Serie von Marvel, der nächste Miniserien-Hype von Netflix sowie das heißerwartete Prequel zu Freitag der 13. und vieles mehr.

Im Oktober können Serien-Fans bei Netflix, Disney+, Prime Video und Co. aus unglaublich vielen Neuheiten auswählen. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serienstarts im Oktober als Liste erstellt.

Serienstarts bei Amazon

Serienstarts bei Disney+

Serienstarts bei Netflix

weitere Starts im TV und Stream

US-Starts neuer Serien und Staffeln

Neue Serien-Staffeln bei Amazon Prime Video im Oktober

Neue Serien-Staffeln bei Disney+ im Oktober

Neue Serien-Staffeln bei Netflix im Oktober

Deutsche Starts: Neue Serien im Oktober bei ARD, ZDF, HBO Max und Co.

Deutsche Starts: Neue Staffeln im Oktober bei Apple TV, Paramount+ und Co.

Internationale Starts: Neue Serien im Oktober 2026

Internationale Starts: Neue Staffeln im Oktober 2026

Podcast: Die 20 größten Sci-Fi-Serien 2026 und 2027

Science-Fiction-Fans erwartet in den verbleibenden Monaten des Jahres sowie 2027 die volle Sci-Fi-Dröhnung. Wir geben euch im Podcast einen Überblick über die größten kommenden Serien-Highlights.

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Die kommenden Sci-Fi-Highlights 2026 und 2027 umfassen neben Amazons Blade Runner-Serie und Netflix’ Videospiel-Adaption Assassin’s Creed auch das Cyberpunk-Epos Neuromancer sowie die Fortsetzungen genialer Sci-Fi-Hits wie Silo, Paradise und Fallout. Nachschub für Fans von Star Wars und Star Trek ist ebenfalls sicher.