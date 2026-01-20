Seven Dials-Star Mia McKenna-Bruce hat in riesiger Netflix-Serie mitgespielt – aber ihr habt sie vielleicht übersehen

Wer Agatha Christie's Seven Dials gesehen hat, fragt sich vielleicht: Kenne ich Hauptdarstellerin Mia McKenna-Bruce nicht schon aus einer anderen Netflix-Serie?

Krimi-Fans haben vermutlich schon die jüngste Agatha Christie-Adaption Seven Dials auf dem Schirm, die seit diesem Monat bei Netflix zu sehen ist. Nicht alle waren die größten Fans von dem Dreiteiler, aber eines der Highlights der Serie war für einige die Beziehung zwischen Privatermittlerin Brundle, gespielt von Mia McKenna-Bruce, und Martin Freeman als Superintendent Battle. Doch für die Jungschauspielerin ist es nicht der erste Netflix-Gig. Sie spielte schon in einer der größten Fantasy-Serien des Streamers mit.

Seven Dials-Star Mia McKenna-Bruce war an der Seite von Henry Cavill in The Witcher zu sehen

Bevor McKenna-Bruce für Netflix zur It-Girl-Ermittlerin aus Seven Dials wurde, ließ sie sich in einer Folge von The Witcher blicken. Genauer gesagt, spielte die englische Schauspielerin im Auftakt der Fantasyserie an der Seite von Hexer Henry Cavill mit. In Staffel 1 Folge 1 (Des Endes Anfang) war sie als Marilka zu sehen, die jüngste Tochter von Caldemeyn, dem Bürgermeister von Blaviken. Zugegebenermaßen nicht der größte Part, aber eine Hit-Serie macht sich eigentlich immer gut im Resümee.

Hauptrollen hatte Mia McKenna-Bruce hingegen in der britischen Kinderserie The Dumping Ground, dem historischen Action-Titel Rebellion - Der Zorn des Römischen Reichs, dem Teen-Thriller Rache ist süß und zuletzt in der kurzlebigen Young Adult-Fantasyserie Vampire Academy. Darüber hinaus wirkt sie in der ambitionierten Quadrologie über die Beatles mit, an der aktuell gearbeitet wird. Dafür steht sie als Frisörin Maureen Starkey Tigrett, die erste Ehefrau von Schlagzeuger Ringo Starr (Barry Keoghan), vor der Kamera.

Für Agatha Christie's Seven Dials arbeitete McKenna-Bruce bereits mit Weltstars wie Martin Freeman und Helena Bonham Carter als ihre Frau Mama zusammen. Sieht ganz so aus, als sollten wir das junge Talent weiter im Auge behalten.



