Seven Spielbergs neue Miniserie erobert die Netflix-Charts: Ein Muss für Jurassic Park-Fans

Mit Die Dinosaurier bringt Steven Spielberg seine Jurassic Park-Dinos zurück. Allerdings im Rahmen einer Netflix-Dokuserie, die nun auf Platz 1 der Serien-Charts steht.

Steven Spielberg ist für unzählige Filme bekannt, die Kinogeschichte geschrieben haben. Für viele Kids der 90er wird er aber immer der Jurassic Park-Typ bleiben. Da ist es vielleicht kein Wunder, dass sein neues Dino-Projekt für einiges an Aufmerksamkeit sorgt. Konkret handelt es sich um eine von Amblin Entertainment produzierte Dokuserie namens Die Dinosaurier, in der uns Morgan Freeman von den ausgestorbenen Urzeitriesen erzählt.

Mittlerweile hat es die Dino-Doku sogar an Bridgerton in den Netflix-Charts vorbeigeschafft und steckt auch alle anderen Dokus des Streamers in die Tasche.

Steven Spielbergs Die Dinosaurier auf Platz 1 bei Netflix: Das erwartet euch in der Doku

Die Dinosaurier ist als geistiger Nachfolger der Dokuserie Leben auf unserem Planeten angelegt, die ihr ebenfalls auf Netflix findet. Mithilfe von CGI wird vom Leben und Aussterben der verschiedenen Dino-Arten erzählt. Fans der Kreaturen können sich dabei nicht nur auf offensichtliche Fanlieblinge wie den T-Rex freuen, sondern werden auch mit Gattungen wie Marasuchus, Plateosaurus und Mamenchisaurus bekannt gemacht.

Hier der Netflix-Trailer zu Die Dinosaurier:

The Dinosaurs - S01 Trailer (English) HD

Insgesamt besteht Die Dinosaurier aus vier Teilen, die seit dem 6. März 2026 bei Netflix online sind und mittlerweile Platz 1 in den Serien-Charts belegen.

Die aktuellen Serien-Charts von Netflix (Stand: 9. März 2026):

Dieses Jahr kommt ein neuer Spielberg-Film in die Kinos

Wer sich stattdessen auf einen neuen Film freuen will, der auch höchstpersönlich von Steven Spielberg inszeniert wurde, sollte sich den 11. Juni 2026 rot im Kalender markieren. Dann kommt nämlich Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit in die Kinos, das neue Sci-Fi-Abenteuer des profilierten Regisseurs.

In Disclosure Day geht es um einen jungen Mann (Josh O'Connor), der Informationen zu Außerirdischen besitzt, die er mit dem gesamten Planeten teilen möchte. Spielberg kehrt damit zu einem seiner absoluten Lieblingsthemen zurück, nachdem er sich unter anderem mit Unheimliche Begegnung der Dritten Art und E.T. einen Namen gemacht hatte.

