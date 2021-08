Sex, Blut und Body-Horror: Netflix zeigt in Brand New Cherry Flavor die widerlichsten Seiten Hollywoods

In Brand New Cherry Flavor ist Hollywood ein Sündenpfuhl aus Blutorgien, Sex-Ritualen und schwarzer Magie. Die Horror-Serie gibt es jetzt bei Netflix.

Netflix hat ein Händchen für besonders fiese Horror-Serien. Während einige Grusel-Fans noch auf Netflix' absolute Alptraum-Garantie warten, bringt der Streaming-Dienst schon jetzt mit seine ekligste Serie seit langem: Brand New Cherry Flavor ist ein knallbunter Abgesang auf Hollywood, der mit seiner Mixtur aus Blutdurst, Sex und schwarzer Magie bei Fans des Body-Horrors genau ins Schwarze trifft.

Sex-Magie und Katzen auf Netflix: Darum geht's in Brand New Cherry Flavor

Dazu hat sich die Netflix-Serie auch gleich die richtige Bühne zusammengezimmert: Brand New Cherry Flavor spielt Anfang der 90er in Los Angeles. Die junge Regisseurin Lisa Nova (Rosa Salazar) kommt auf Drängen des berühmten Produzenten Lou Burke (Eric Lange) in die Stadt, um unter seinen Fittichen ihren ersten großen Film zu machen.

Was eigentlich die Starthilfe für eine legendäre Karriere sein sollte, kollabiert bald in einem Desaster aus Betrug, Arroganz und widerlichem Sexismus: Als Nova Burkes sexuelle Zudringlichkeiten zurückweist, übergibt er ihr Herzensprojekt kurzerhand einem anderen Regisseur und greift sie sogar körperlich an. Die junge Frau schwört bittere Rache und nimmt dabei die Hilfe der mysteriösen Katzendame Boro (Catherine Keener) in Anspruch.

© Netflix Will in LA als Filmemacherin groß rauskommen: Lisa Nova

Die verflucht Burke in einem schwarzmagischen Ritual. Während der großkotzige Produzent bald unter einer Reihe von Schicksalsschlägen zu leiden beginnt, sieht Nova aber auch ihr eigenes Leben bald in Flammen stehen.

Netflix fährt ein wunderbares Bankett an Body-Horror und knalligem 90er-Chic auf

Brand New Cherry Flavor profitiert dabei von einem wunderbaren Spaß am Exzess: Das Hollywood der 90er sieht hier aus wie ein neongetränkter Noir der B-Movie-Sparte irgendwo zwischen Neon Demon und Robert Rodriguez' Planet Terror. Detailverliebt konzipierte Motel-Absteigen, Prunkvillen und Gewächshäuser werden hier immer wieder mit augenzwinkernden Blutrausch überzogen. Die Atmosphäre der Serie ist extrem dicht.

© Netflix Einflussreich und übergriffig: Produzent Burke

Besonders sticht dabei der wunderbar verstörende Hang der Serie zum Body-Horror hervor: Wenn Nova im Verlauf ihres Fluchs Katzenbabys heraufwürgt, Augäpfel verspeist werden oder Zombie-Handlanger langsam vor sich hinfaulen, dürfen sich viele Fans deftigen Horrors an den Widerlichkeiten ergötzen. Von seltsamen Sex-Ritualen oder Gehirn-Bandwürmern ganz zu schweigen. So verstörend war eine Netflix-Serie lange nicht mehr. Wenn, dann vielleicht die letzte Black Mirror-Staffel.

Abseits der saftigen Ladung an Stil, Gewalt und Horror trifft Brand New Cherry Flavor aber auch einfach einen perfekten Ton: In vielen Momenten wird ein von Sexismus und Selbstsucht zerfressenes Hollywood so bitterbös präzise in Szene gesetzt und so virtuos persifliert, dass einem das Lachen im Halse stecken bleibt.

So wird Brand New Cherry Flavor zu einem gelungenen Gesamtpaket: Sie ist ein schleimiger, blutrünstiger, abgedrehter und manchmal knallharter Schlag in die Magengrube. Die Serie gibt es seit dem 13. August 2021 auf Netflix.

Was haltet ihr von Brand New Cherry Flavor?