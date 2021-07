Sex Education ist zurück und damit eine der besten Netflix-Serie überhaupt. Das erste Material zu Staffel 3 wirft aber eine wichtige Frage auf: Warum fehlt eine der Hauptfiguren?

Was war das für ein grauer Januar ohne neue Sex Education-Folgen? Aber dafür wird der September jetzt umso schöner: Am 17. September, also in weniger als einem Monat, kommt die 3. Staffel der Teenie-Serie zu Netflix. Der erste Trailer bringt alle wichtigen Figuren für einen kurzen Gruß in die Kamera zurück – bis auf eine. Und die ist zufällig das Herz der Serie.

Der erste Trailer zu Sex Education Staffel 3 bei Netflix

Schaut mal, ob euch die fehlende Figur direkt auffällt:

Sex Education - S03 Moordale Trailer (Deutsche UT) HD

Jep, Eric (Ncuti Gatwa) ist nicht dabei. Und sonst jeder. Aimee, Ola, Otis, Olvia, Maeve und Co. kriegen alle ihren Auftritt in dem Schulvideo. Auch Adam, mit dem Eric am Ende von Staffel 2 zusammenkam, schaut vorbei.

Eine mögliche Erklärung: Der Trailer ist im Stil eines Amateur-Videos gehalten, ein steifer Werbefilm, bei dem wahrscheinlich Schüler:innen am Werk sind. Gut möglich, dass sich Eric hinter der Kamera versteckt und im nächsten Trailer dann umso prominenter auftritt.

Freut ihr euch auf Sex Education Staffel 3?