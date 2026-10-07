Sherlock-Star bereut seine Leistung als James Bond-Bösewicht: "Fühlte mich nicht würdig genug"

Andrew Scott machte als Sherlock-Gegenspieler Moriarty eine gute Figur, erinnert sich aber nicht gerne an seine Rolle als James Bond-Schurke zurück. Erfahrt bei Moviepilot, was er dazu zu sagen hatte.

Er brillierte als kriminelles Genie James Moriarty in der BBC-Serie Sherlock, verführte uns als sexy Priester in Fleabag und legte sich in Spectre mit niemand Geringerem als Top-Agent James Bond (Daniel Craig) an. Auf letztere Rolle ist der irische Schauspieler Andrew Scott allerdings nicht sehr gut zu sprechen.

Sherlock-Star Andrew Scott fühlte sich unwürdig als James Bond-Bösewicht

Im ausführlichen Podcast-Gespräch mit dem Hollywood Reporter ging Scott auf mehrere Stationen seiner spannenden Schauspielkarriere ein. Wie stolz er als schwuler Mann auf seine Beteiligung am Film Pride ist zum Beispiel, seine neue Rolle als AIDS-kranker Schauspieler Ian Charleson im Biopic Elsinore (Filmstart: 11. März 2027), aber eben auch auf seine für ihn selbst enttäuschende Performance als 007-Schurke Max Denbigh alias C:

Ich glaube, ich habe mich von dieser ganzen James-Bond-Welt ein Stück weit einschüchtern lassen. Im Nachhinein denke ich, dass es einige Dinge gab, bei denen ich mich stärker hätte einbringen oder eigene Vorschläge hätte machen können. [...] Man muss das Gefühl haben, dafür auch die nötige Zeit zu bekommen. Und wenn ich heute darauf zurückblicke, glaube ich, ich fühlte mich damals nicht würdig genug, stärker darauf zu drängen.

Seine Beteiligung am Bond-Film Spectre bereut Scott insgesamt jedoch nicht. Zum einen hatte er laut eigener Aussage eine tolle Zeit während der Dreharbeiten, und zum anderen arbeitete er gern mit Regisseur Sam Mendes sowie seinen Co-Stars zusammen:

In dem Film waren fantastische Schauspieler dabei – mein guter Freund Ben Whishaw, Ralph Fiennes und Daniel [Craig], den ich kenne, sehr schätze und mit dem ich seitdem wieder zusammengearbeitet habe. Sie waren alle unglaublich herzlich. Und ich liebe Sam. Was ich daraus gelernt habe, ist: Es spielt keine Rolle, wie groß das Budget eines Films ist. Was das Publikum sehen möchte, ist Lebendigkeit, Mut und Flair. Ich glaube, das war eine sehr wichtige Erkenntnis für mich.

Zuletzt standen Andrew Scott und Bond-Star Daniel Craig für den Netflix-Krimi Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery zusammen vor der Kamera. Ihren gemeinsamen 007-Film von 2015 könnt ihr hingegen bei Amazon Prime Video streamen.

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