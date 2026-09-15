Shogun Staffel 2 ist endlich fertig – aber wann kommt sie zu Disney+?

Die 2. Staffel von Shogun hat einen Meilenstein erreicht, nun fehlt nur noch der Starttermin. Inhaltlich wird die auf dem Roman beruhende Geschichte von James Clavell weitererzählt.

Die 1. Staffel der historischen Dramaserie Shogun begeisterte Fans und Kritiker:innen und erhielt ganze 18 Emmy-Auszeichnungen. Nun sind die Dreharbeiten zur 2. Staffel abgeschlossen. In fast 200 Drehtagen wurden die neuen Folgen abgedreht. Damit ist ein wichtiger Meilenstein geschafft, doch ein genaues Releasedatum steht noch aus.

Dreharbeiten zu Shogun Staffel 2 beendet

Mit einem Bild von dem leeren Studio verkündete Showrunner Justin Marks an der Seite seiner Ehefrau und Co-Creatorin Rachel Kondo das Ende der Dreharbeiten. Dazu schrieb er:

Die Studios waren leer, und jetzt sind sie wieder leer. Damit sind die Dreharbeiten zu Staffel 2 von Shōgun abgeschlossen. Fast 200 Tage voller Tatami-Matten, Sänften und edler Lackkunst sind im Kasten. Wartet nur ab, was euch erwartet …

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2024 erschien Shogun bei Disney+. Auch wenn Fans seit zwei Jahren auf die Fortsetzung warten, lässt Staffel 2 inhaltlich noch mehr Jahre vergehen. Die 2. Staffel spielt zehn Jahre nach den Ereignissen der 1. Season und wird sich wieder um Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada) und den englischen Piloten John Blackthorne (Cosmo Jarvis) drehen.

Neben zahlreichen weiteren bekannten Gesichtern, wie Fumi Nikaidô, Shinnosuke Abe, Hiroto Kanai und Yuka Kouri, gibt es auch Neuzugänge. Dazu gehören unter anderem Masataka Kubota als Hyūga, Jun Kunimura als Gōda und Takaaki Enoki als Lord Ito.

Marks und Kondo erzählen mit weiteren Co-Autor:innen die Geschichte weiter, die sich in Staffel 1 um den englischen Navigator John Blackthorne dreht. Der soll im Jahre 1600 in Japan wirtschaftliche und militärische Allianzen knüpfen, doch nach einem Schiffbruch gerät er in Gefangenschaft eines Feudalherren. Mit der Zeit steigt er jedoch in der Gunst auf und kann das Vertrauen des mächtigen Daimyos Yoshii Toranaga sichern. Details zur Handlung von Shogun Staffel 2 gibt es noch nicht.

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Nach rund acht Monaten Dreharbeiten steht nun die Postproduktion bevor, die voraussichtlich ebenfalls ein paar Monate in Anspruch nehmen wird. Mit der 2. Staffel ist daher frühestens Anfang nächsten Jahres zu rechnen, wahrscheinlicher ist Mitte 2027. Ein genauer Starttermin steht noch aus.