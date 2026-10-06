Einer der besten Thriller der Gegenwart wird offiziell fortgesetzt und es wird noch besser

Vor über einer Dekade kam mit Sicario einer der besten Thriller unserer Zeit ins Kino. Jetzt wird die Reihe tatsächlich fortgesetzt. Teil 3 bringt alle drei Original-Stars vor der Kamera zurück.

Zwei Stunden purer Nervenkitzel: Sicario entpuppte sich 2015 als ein extrem spannendes Unterfangen auf der großen Leinwand. Kritik und Publikum waren begeistert. Das Einspielergebnis stimmte ebenfalls, sodass drei Jahre später die Fortsetzung Sicario 2 ihren Weg ins Kino fand. Doch dann wurde es überraschend ruhig.

Seit Jahren hoffen Fans auf einen dritten Teil der Thriller-Reihe, die einen düsteren Blick ins Grenzgebiet zwischen Mexiko und den USA wirft. Obwohl viele der beteiligten Stars mehrmals ihr Interesse an Sicario 3 signalisierten, wirkte das Projekt stets wie eines der vielen Luftschlösser in Hollywood, das niemals existieren wird.

Jetzt passiert es aber tatsächlich.

Sicario 3 kommt offiziell: Die Nachfolger für Denis Villeneuve und Taylor Sheridan stehen fest

Wie Deadline berichtet, sind die wichtigsten Verträge unter Dach und Fach. Besonders knifflig gestaltete sich die Suche nach einem passenden Regisseur. Denis Villeneuve (Dune) inszenierte den ersten Teil und legte damit den Grundstein für seine Hollywood-Karriere. Bei der Fortsetzung übernahm Stefano Sollima (Gnadenlos).

Nun dürfen wir Padraic McKinley im Kreis der Sicario-Regisseure begrüßen. Der ist bislang vor allem für seine Arbeit im Schneideraum bekannt. Mit The Weight lieferte er dieses Jahr jedoch seinen ersten Spielfilm als Regisseur ab und landete direkt einen Volltreffer: The Weight ist ein Survival-Thriller, der bis zur letzten Sekunde fesselt.

McKinley arbeitet mit Steven Knight (Peaky Blinders) zusammen, der das Drehbuch zu Sicario 3 geschrieben hat und somit in die Fußstapfen von Taylor Sheridan (Yellowstone) tritt, der bei den ersten beiden Filmen federführend war. Knight und McKinley sind definitiv ein vielversprechendes Kreativteam für die heiß erwartete Fortsetzung.

Die beste Nachricht kommt allerdings erst noch.

Große Thriller-Reunion: Emily Blunt, Benicio del Toro und Josh Brolin kehren für Sicario 3 zurück

Lange Zeit war unklar, ob es der Produktion gelingt. Jetzt kann verkündet werden: Alle drei Original-Stars sind wieder am Start – Emily Blunt, Benicio del Toro und Josh Brolin. Das ist vor allem deswegen ein großes Ding, weil Blunt den zweiten Teil ausgesetzt hat und es an diesem Punkt fraglich war, ob die drei nochmal zusammenkommen.

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Black Label Media und Thunder Road haben offenbar keine Kosten und Mühen gescheut, um die Sicario-Reihe würdig fortzusetzen. Bereits nächstes Jahr sollen die Dreharbeiten beginnen, was bedeutet, dass ab 2028 mit einem Kinostart zu rechnen ist. Bis dahin könnt ihr die ersten beiden Teile bei Amazon Prime im Abo streamen.