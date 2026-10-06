Sicher Platz 1 auf Netflix: In 3 Tagen startet eure neue Thriller-Obsession

In wenigen Tagen veröffentlicht Netflix einen großen neuen Thriller. Hier erfahrt ihr, warum der Film garantiert sofort die Spitze der Streaming-Charts erobern wird.

Thriller-Fans werden bei Netflix bald einem neuen Film des Streamers nicht vorbeikommen. In wenigen Tagen veröffentlicht der Anbieter Animals, der von Hollywood-Star Ben Affleck (Gone Girl) inszeniert wurde. Der Schauspieler übernimmt außerdem die Hauptrolle in dem Streifen, der aufregende Spannung verspricht. Mit weiteren Stars vor der Kamera und der brisanten Thematik wird Animals die Film-Charts-Spitze bei Netflix garantiert im Sturm erobern.

Bald bei Netflix: Darum geht es im neuen Ben Affleck-Thriller Animals

Im neuen Film von und mit Affleck spielt der Star den Bürgermeisterkandidaten Mark Kimball aus Los Angeles, dessen Sohn entführt wird. Mit seiner Ehefrau (Kerry Washington) bleiben ihm nur wenige Stunden Zeit, um das Lösegeld aufzutreiben. Da sie wegen der Kosten für Marks politische Kampagne nicht genug Geld haben, müssen sie zu schmutzigen Methoden greifen. Dadurch werden Geheimnisse enthüllt, die nie an die Öffentlichkeit gelangen sollten.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Netflix' Animals:

Animals - Trailer (Deutsch) HD

Neben Affleck und Washington zählen außerdem noch Steven Yeun (The Walking Dead) und Gillian Anderson (Akte X) zum Cast des Thrillers. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, müsst ihr euch nur noch bis Freitag gedulden. Animals streamt ab dem 9. Oktober 2026 weltweit im Netflix-Abo.

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