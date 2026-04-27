„Sie bezahlen mich nie“: Er erscheint für eine Sekunde in Deadpool & Wolverine, aber dieser Schauspieler hat keine guten Worte für Superhelden-Filme

Das Superhelden-Kino hat dank Deadpool & Wolverine einen durchschlagenden Box Office-Erfolg gefeiert. Ein Star, der selbst in dem Genre tätig war, hat anschließend aber sehr kritisch darüber gesprochen.

Die auffällige Marvel-Müdigkeit hatte mit Deadpool & Wolverine kurzzeitig ein Ende gefunden. Der Superhelden-Blockbuster mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman in ihren Paraderollen konnte 2024 an den weltweiten Kinokassen über 1 Milliarde Dollar einspielen. Ein Schauspieler, der eher zufällig ganz kurz in dem Film auftaucht, hat jetzt aber nochmal sehr kritische Worte zu dem Genre geäußert.

Succession-Star Brian Cox übt Kritik an Superhelden-Filmen

Gegenüber Variety hat Brian Cox nochmal über Superhelden-Filme à la Marvel und DC gesprochen. Der Star, der zuletzt vor allem als Logan Roy aus der HBO-Serie Succession bekannt war, sprach im Rahmen des Edinburgh International Film Festivals über die negativen Effekte dieser Art von Blockbustern:

Was passiert ist, ist, dass das Fernsehen das tut, was das Kino früher getan hat. Ich denke, das Kino ist auf einem sehr schlechten Weg. Ich denke, es hat seinen Platz teilweise wegen der großen Verbindung zwischen Marvel, DC und all dem verloren. Ich glaube, dass es tatsächlich zu implodieren beginnt. Du verlierst den Überblick.

Cox zeigt sich auch sichtlich enttäuscht über das verschenkte Schauspielpotenzial von Stars wie Reynolds und Jackman:

Wenn man weiß, dass Hugh Jackman ein bisschen mehr kann, Ryan Reynolds … Sie folgen diesem Weg und es ist ein Kassenschlager. Sie verdienen eine Menge Geld. Das ist merkwürdigerweise unschlagbar.

Der Succession-Star weiß, wovon er redet, denn Brian Cox ist kein unbeschriebenes Blatt im Superhelden-Kino.

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Brian Cox taucht für ca. eine Sekunde in Deadpool & Wolverine auf

In X-Men 2 war der Schauspieler 2003 selbst in einer Nebenrolle als William Stryker zu sehen. Seine Figur war für die Herstellung von Wolverines Adamantium-Skelett verantwortlich.

Im Deadpool & Wolverine-Abspann, der nostalgisch Outtakes aus vergangenen 20th Century Studios-Superhelden-Filmen aneinanderreiht, ist auch Cox in seiner X-Men 2-Rolle kurz lachend zu sehen. Finanziell bringt das dem Star aber nichts:

Wenn diese Filme gemacht werden, taucht immer ein bisschen von mir auf und sie bezahlen mich nie.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer Schwesternseite SensaCine erschienen.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im August 2024 auf Moviepilot erschienen.