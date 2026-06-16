Sie brach einen Streaming-Rekord: Neue Sci-Fi-Serie über Alien-Invasion erreicht Meilenstein mit Staffel 2 und der Macher ist begeistert

Eine der besten Serien 2025 hat nicht nur einen Streaming-Rekord gebrochen, sondern bekommt auch noch eine 2. Staffel. Zu der gibt es jetzt ein Update.

Wenn der Macher so überragender Serien wie Breaking Bad oder Better Call Saul etwas richtig gut findet, lohnt es sich, hinzuschauen. Dementsprechend dürfen wir uns jetzt schon auf Staffel 2 von Pluribus - Glück ist ansteckend freuen, auch wenn es bis zum Release wohl noch dauert. Gute Neuigkeiten gibt es trotzdem.

Die 2. Staffel der Sci-Fi-Serie Pluribus ist schon zur Hälfte geschrieben

Die Geschichte rund um eine äußerst ungewöhnliche Alien-Invasion soll in Pluribus mehrere Staffeln umfassen, die 2. kommt aber auf jeden Fall noch zu Apple TV. Bevor sie allerdings im Programm des Streamers starten kann, muss sie erst einmal gedreht werden. Dazu haben wir eine schlechte und zwei gute Nachrichten für euch. Die schlechte lautet, dass es wohl noch eine ganze Weile dauern könnte, bis wir endlich erfahren, wie es mit Carol (Rhea Seehorn) und der Atombombe weitergeht.

Die erste gute Nachricht ist aber, dass Staffel 2 von Pluribus immerhin schon zur Hälfte geschrieben worden sein soll, wie der Serienschöpfer Vince Gilligan im Interview mit Deadline verrät. Im selben Atemzug erklärt er auch noch, ziemlich zufrieden damit zu sein – was dann die zweite gute Nachricht darstellt. Er sei mittlerweile schon an dem Punkt angekommen, an dem er sich auf die Dreharbeiten freut.

Wir sind jetzt ein bisschen über die Hälfte. Meine Autor:innen und ich haben die Episoden hingekriegt und es fängt immer, bei jeder Staffel jeder Serie erst einmal schwierig an. Und dann muss man nur lang genug dranbleiben. Ich beginne jetzt an den Punkt zu kommen, an dem ich denke, dass ich mich auf die Dreharbeiten freue und darauf, dass die Leute es sehen, weil ich ziemlich begeistert davon bin.

Wir haben Pluribus zu einer der besten Serien des Jahres 2025 in die Top 10 gewählt und waren bisher sehr angetan von dem Stoff. Womit wir nicht alleine dastehen. Pluribus hat nämlich einen neuen Streaming-Rekord auf Apple TV aufgestellt.

Mehr Serien-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Wann kommt Staffel 2 von Pluribus?

Wir werden uns wohl noch eine ganze Weile gedulden müssen. Wenn jetzt noch nicht einmal das Drehbuch für Staffel 2 fertig ist, können die Dreharbeiten wahrscheinlich frühestens im Herbst oder Winter dieses Jahres beginnen. Ihr solltet also eher nicht mit einem baldigen Release rechnen. Mit viel Glück könnte es Ende 2027 etwas werden.